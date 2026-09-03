Выплаты пенсий через банки снова меняются: на этот раз предупреждение касается клиентов «Укрэксимбанка». Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, с 1 октября 2026 года банк прекращает обслуживание счетов, на которые ПФУ начисляет пенсии, субсидии, льготы и другие социальные выплаты.
Само начисление выплат никто не отменяет — речь идет только о способе их получения через банковский счет. То есть людям, которые привыкли получать деньги на карту или счет именно в «Укрэксимбанке», нужно выбрать другой уполномоченный банк и сообщить об этом Пенсионный фонд.
Кого касается изменение
Предупреждение актуально для украинцев, которые через «Укрэксимбанк» получают от ПФУ сразу несколько видов государственной поддержки. Полный перечень охватывает пенсии, жилищные субсидии, льготы и другие государственные социальные выплаты.
В ПФУ отдельно подчеркивают: обязательства менять банк нет только у тех, кто уже получает деньги другим способом или пользуется услугами другого уполномоченного банка. Для них никаких изменений не предусмотрено.
Как передать новые реквизиты ПФУ
Самый быстрый способ — подать заявление об изменении способа выплаты онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Можно обратиться и лично в любой сервисный центр ПФУ.
Для этого нужно выполнить четыре шага:
- выбрать другой уполномоченный банк из списка на сайте Пенсионного фонда;
- открыть в нем счет для получения выплат;
- подать заявление об изменении способа выплаты пенсии или другой социальной помощи;
- указать реквизиты нового счета.
Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляются пенсионные и другие государственные социальные выплаты, опубликован на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.
Что будет, если ничего не сделать
Те, кто до 15 сентября 2026 года не выберет другой уполномоченный банк и не сообщит ПФУ новые реквизиты, не потеряют сами выплаты. Однако с 1 октября 2026 года деньги начнут выплачивать через «Укрпочту».
Поэтому тем, кому удобнее получать пенсию, субсидию или другую государственную выплату именно на банковский счет, стоит не ждать 1 октября, а оформить новый счет и заявление заранее.
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