«Укрэксимбанк» с 1 октября прекращает обслуживание счетов, на которые Пенсионный фонд начисляет пенсии, субсидии, льготы и другие социальные выплаты. Получателям нужно до 15 сентября выбрать другой банк и передать ПФУ новые реквизиты, иначе деньги начнут приходить через «Укрпочту».

Выплаты пенсий через банки снова меняются: на этот раз предупреждение касается клиентов «Укрэксимбанка». Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, с 1 октября 2026 года банк прекращает обслуживание счетов, на которые ПФУ начисляет пенсии, субсидии, льготы и другие социальные выплаты.

Само начисление выплат никто не отменяет — речь идет только о способе их получения через банковский счет. То есть людям, которые привыкли получать деньги на карту или счет именно в «Укрэксимбанке», нужно выбрать другой уполномоченный банк и сообщить об этом Пенсионный фонд.

Кого касается изменение

Предупреждение актуально для украинцев, которые через «Укрэксимбанк» получают от ПФУ сразу несколько видов государственной поддержки. Полный перечень охватывает пенсии, жилищные субсидии, льготы и другие государственные социальные выплаты.

В ПФУ отдельно подчеркивают: обязательства менять банк нет только у тех, кто уже получает деньги другим способом или пользуется услугами другого уполномоченного банка. Для них никаких изменений не предусмотрено.

Как передать новые реквизиты ПФУ

Самый быстрый способ — подать заявление об изменении способа выплаты онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Можно обратиться и лично в любой сервисный центр ПФУ.

Для этого нужно выполнить четыре шага:

выбрать другой уполномоченный банк из списка на сайте Пенсионного фонда;

открыть в нем счет для получения выплат;

подать заявление об изменении способа выплаты пенсии или другой социальной помощи;

указать реквизиты нового счета.

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляются пенсионные и другие государственные социальные выплаты, опубликован на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Что будет, если ничего не сделать

Те, кто до 15 сентября 2026 года не выберет другой уполномоченный банк и не сообщит ПФУ новые реквизиты, не потеряют сами выплаты. Однако с 1 октября 2026 года деньги начнут выплачивать через «Укрпочту».

Поэтому тем, кому удобнее получать пенсию, субсидию или другую государственную выплату именно на банковский счет, стоит не ждать 1 октября, а оформить новый счет и заявление заранее.

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