В сентябре пенсии украинцам будут начисляться по утвержденному графику — Пенсионный фонд перечисляет средства банкам и почтовым операторам в разные даты. Часть пенсионеров получит выплаты раньше остальных.

Пенсии в Украине в сентябре будут выплачиваться по утвержденному графику — Пенсионный фонд перечисляет деньги банкам и почтовым операторам не одним платежом, а поэтапно. Поэтому у части пенсионеров выплаты на карту или через отделение поступят раньше, чем у остальных.

Как объясняют в Пенсионном фонде, дата получения пенсии в сентябре зависит от выбранного способа выплаты. Граждане могут самостоятельно выбрать, как им удобнее получать деньги — на банковский счет или через почтового оператора. При необходимости этот порядок можно изменить, подав соответствующее заявление в ведомство.

Кто получит пенсию в сентябре первым

Для отдельных категорий законодательство предусматривает приоритетное финансирование. Как сообщает 24 Канал, такие пенсионеры обычно получают средства на банковские карты или через почтовое отделение до 10 числа месяца.

В первоочередной список входят участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и защитниц, а также лица, имеющие особые заслуги перед Украиной. Такой порядок направлен на оперативную социальную поддержку граждан со специальным статусом.

Как проверить дату начисления

Точную дату зачисления сентябрьской пенсии можно проверить в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда. Это также можно сделать в сервисном центре или по телефону горячей линии ведомства. Электронные сервисы позволяют отслеживать статус выплаты онлайн.

Как оформить доставку пенсии на дом

Доставку денег по месту жительства могут оформить люди с инвалидностью I группы и те, кто нуждается в постоянном постороннем уходе. Для этого нужно подать письменное заявление.

Выплату также можно получать через доверенное лицо. Если доверенность оформлена на срок более одного года, пенсионер должен ежегодно лично подтверждать, что хочет дальше пользоваться таким механизмом.

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