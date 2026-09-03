Около 5 тысяч херсонцев обеспечены бесплатной питьевой водой: выдачу в городе, страдающем от обстрелов, продолжают при поддержке благотворителей.

В Херсоне бесплатно раздают питьевую воду горожанам, которые из-за постоянных российских обстрелов остаются без стабильного водоснабжения. Такая поддержка продолжается с 2022 года и сейчас охватывает около 5 тысяч жителей, сообщает издание «Гривна» со ссылкой на организацию «Южная стратегия развития». Выдачу продолжают при поддержке ЮНИСЕФ и правительства Японии.

Из-за ударов по объектам критической инфраструктуры в отдельных районах Херсона постоянно возникают перебои с электро- и водоснабжением. Без света останавливаются насосы и падает давление в сетях, поэтому доступ к питьевой воде для многих горожан становится настоящей проблемой.

Чтобы у херсонцев был запас безопасной воды, в городе продолжают ее бесплатную выдачу при поддержке ЮНИСЕФ. Питьевую воду регулярно доставляют в специально оборудованные пункты выдачи — в зависимости от сезона подвоз осуществляют два-три раза в неделю.

Как контролируют качество воды

Особое внимание уделяют качеству и безопасности воды. Специалисты контролируют графики доставки, следят за надлежащим состоянием емкостей, проводят их очистку и дезинфекцию. Качество самой воды проверяют по лабораторным показателям.

Где получить бесплатную воду

Пункты выдачи оборудованы в районах города, где чаще всего возникают перебои с водоснабжением. Вода раздается бесплатно, без каких-либо документов и предварительной регистрации — достаточно прийти со своей тарой. Актуальные графики подвоза публикуют на официальных страницах местной власти и организации «Южная стратегия развития».

Одна из тех, кто постоянно посещает пункт выдачи воды, — 64-летняя Валентина. Херсонка живет в городе с 1979 года и не покидала его ни во время оккупации, ни после освобождения. Из-за постоянной угрозы обстрелов выходить на улицу для нее — всегда риск, поэтому стабильная работа пунктов выдачи воды стала для людей ощутимой поддержкой.

«Херсон уже переживал сложный период вообще без воды. Помню те километровые очереди и то, как приходилось экономить каждую каплю. Сейчас я прихожу сюда регулярно и еще ни разу не видела пустых баков — вода всегда есть, она вкусная и качественная. Сегодня своими глазами видела, как моют емкости и проверяют воду, поэтому теперь еще больше уверена в ее безопасности», — рассказывает женщина.

ЮНИСЕФ присоединился к обеспечению херсонцев питьевой водой после деоккупации, когда из-за повреждения инфраструктуры стабильное водоснабжение стало одной из самых острых проблем города. Сейчас доставка воды происходит в рамках совместного проекта UNICEF Ukraine и «Южной стратегии развития» при поддержке правительства Японии.

Регулярный подвоз питьевой воды позволяет тысячам херсонцев иметь необходимый запас даже во время аварий и длительных перебоев с водоснабжением. Оккупанты продолжают повреждать критическую инфраструктуру, поэтому помощь снова приобретает особое значение.