В Украине правительство пересматривает формулу расчета пенсий — страховой стаж получит больший вес, а индексацию выплат будут проводить чаще.

Новые правила перерасчета пенсий в Украине готовят в правительстве — обновленная формула расчета изменит вес страхового стажа, подход к учету заработка и механизм индексации, а также уменьшит разрыв между пенсиями, назначенными в разные годы. По предварительным оценкам, изменения затронут практически все категории пенсионеров.

О подготовке реформы сообщает «Первый Бизнесовый» со ссылкой на планы правительства. Цель — сделать систему более справедливой и адаптированной к современным экономическим условиям.

Что изменится в формуле

Один из ключевых элементов — пересмотр коэффициента заработка. Его обновят так, чтобы уменьшить разрыв между пенсиями, назначенными в разные годы. Это особенно важно для людей, которые выходили на пенсию по старым правилам и получают выплаты, давно не соответствующие реальным расходам.

Большую роль в формуле будет иметь страховой стаж. Годы работы после введения персонифицированного учета будут учитываться точнее и иметь больший вес. Такой подход должен стимулировать официальное трудоустройство и обеспечить более прогнозируемый рост будущих пенсий.

Что ждет индексацию

Перерасчет планируют проводить чаще, а формула будет включать не только инфляцию, но и динамику средней зарплаты. Это позволит избежать ситуаций, когда пенсии обесцениваются между индексациями и перестают соответствовать реальным потребностям домохозяйств.

Кому это выгодно

Обновленная система должна уменьшить дисбалансы между разными группами пенсионеров. В первую очередь выиграют те, кто получал выплаты по старым правилам и годами не имел должного перерасчета, а также работники с длительным официальным стажем после введения персонифицированного учета.

Конкретные коэффициенты и дату запуска правительство еще не утвердило — финальные параметры формулы обнародуют после согласования. На этом этапе пенсионерам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений: пересмотр расчета будет происходить автоматически на основе данных персонифицированного учета.

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