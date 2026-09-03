Рецепт вареной домашней колбасы из курицы получается вкуснее магазинной, ведь готовится только из натуральных продуктов без химии.

Домашняя колбаса по простому рецепту получается намного вкуснее магазинной, и для этого не нужна никакая химия. Написала у себя в Ютуб украинская повар Лилия Цвит.

Она уверяет: секрет в том, что колбаса готовится исключительно из натуральных продуктов, без каких-либо химических добавок. Чтобы повторить рецепт, понадобятся простые ингредиенты и немного терпения.

Ингредиенты

Для приготовления вареной домашней колбасы кухарка берет такие продукты:

куриные бедра — 1 кг;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

свекольный сок — 30–50 мл;

бульон (рассол) — 300 мл;

желатин — 25 г;

бульон для желатина — 100 мл.

Пошаговое приготовление

Куриные бедра складывают в кастрюлю, добавляют луковицу, морковь, лавровый лист и перец горошком. Затем солят, заливают водой и варят на маленьком огне около двух часов — мясо должно полностью отставать от костей.

Готовый рассол процеживают через сито, убирают кости и все лишнее, оставляя только мясо с кожей. К мясу добавляют еще немного соли по вкусу, 150 мл рассола и свекольный сок.

Свекольный сок доливают постепенно, ориентируясь на интенсивность окрашивания массы. Затем ее хорошо перемалывают блендером до однородной кремовой текстуры. Если масса слишком густая, можно добавить еще 50 мл бульона.

Отдельно в 100 мл рассола комнатной температуры всыпают 25 г желатина, перемешивают и оставляют на несколько минут набухнуть. Желатин растапливают в микроволновке — он не должен закипеть, — вливают в мясную массу и еще раз перебивают блендером.

Полученную колбасную массу перекладывают в обрезанную пластиковую бутылку, выпуская воздух, и ставят в холодильник на 3–4 часа для стабилизации. Когда колбаса полностью остынет, пластиковую форму разрезают ножницами — готовая домашняя колбаса легко отходит от стенок.







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