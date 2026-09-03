Рецепт вареної домашньої ковбаси з курятини виходить смачнішим за магазинний, адже готується лише з натуральних продуктів без хімії.

Домашня ковбаса за простим рецептом виходить набагато смачнішою за магазинну, і для цього не потрібна жодна хімія. Написала у себе в Ютуб українська кухар Лілія Цвіт.

Вона запевняє: секрет у тому, що ковбаса готується виключно з натуральних продуктів, без жодних хімічних добавок. Щоб повторити рецепт, знадобляться прості інгредієнти та трохи терпіння.

Інгредієнти

Для приготування вареної домашньої ковбаси кухарка бере такі продукти:

курячі стегна — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

перець — 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сік буряка — 30–50 мл;

бульйон (розсіл) — 300 мл;

желатин — 25 г;

бульйон для желатину — 100 мл.

Покрокове приготування

Курячі стегна складають у каструлю, додають цибулину, моркву, лавровий лист і перець горошком. Потім солять, заливають водою та варять на маленькому вогні близько двох годин — м'ясо має повністю відставати від кісток.

Готовий розсіл проціджують крізь сито, прибирають кістки й усе зайве, залишаючи лише м'ясо зі шкірою. До м'яса додають ще трохи солі за смаком, 150 мл розсолу та сік буряка.

Сік буряка доливають поступово, орієнтуючись на інтенсивність забарвлення маси. Далі її добре перемелюють блендером до однорідної кремоподібної текстури. Якщо маса надто густа, можна додати ще 50 мл бульйону.

Окремо до 100 мл розсолу кімнатної температури всипають 25 г желатину, перемішують і залишають на кілька хвилин набухнути. Желатин розтоплюють у мікрохвильовці — він не має закипіти, — вливають у м'ясну масу та ще раз перебивають блендером.

Отриману ковбасну масу перекладають в обрізану пластикову пляшку, випускаючи повітря, і ставлять у холодильник на 3–4 години для стабілізації. Коли ковбаса повністю охолоне, пластикову форму розрізають ножицями — готова домашня ковбаса легко відходить від стінок.





Раніше Politeka повідомляла, морква по-корейськи як на базарі: простий рецепт від українського шеф-кухаря.

Також Politeka повідомляла, рецепт ідеального тіста на пиріжки: суддя «Мастер шеф» видав власний секрет.