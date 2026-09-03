Запечена картопля з сиром і часниково-сметанним соусом — ідеальний гарнір, який не потребує попереднього варіння соусу і завжди виходить вершковим та ароматним.

Рецепт тушкованої картоплі з м'ясом ми вже публікували — а запечена картопля готується зовсім інакше: без варіння соусу, просто в духовці, під хрусткою сирною шапкою.

Запечена картопля з сиром і часниково-сметанним соусом — це страва, яка завжди виручає на святковому столі і водночас чудово підходить для буденної вечері. Головна перевага цього рецепта — мінімум інгредієнтів і жодного попереднього приготування соусу: все змішується в одній мисці й одразу йде в духовку. Картопля виходить вершковою, ароматною, із хрусткою сирною скоринкою зверху.

Інгредієнти для запеченої картоплі

картопля (бажано сорт із високим вмістом крохмалю, типу «руссет») — приблизно 1,4 кг (5 великих бульб), очищена і тонко нарізана скибочками завтовшки менше 3 мм

соус-заправка «ранч» — 120 мл (домашня або готова охолоджена)

майонез — 120 мл

молоко незбиране — 120 мл

часник — 3 великі зубчики, подрібнені

сир чеддер твердий, тертий — приблизно 225 г (2 склянки), поділений на дві частини

зелена цибуля-шнітт (для прикраси) — 60 мл нарізаної

Як приготувати запечену картоплю: покроково

Розігрійте духовку до 190°C, встановивши решітку по центру. Форму для запікання (приблизно 23×33 см) змастіть маслом.

У великій мисці з'єднайте соус «ранч», майонез, молоко, подрібнений часник і 1 склянку тертого сиру чеддер — це основа соусу, яку не потрібно попередньо варити чи проварювати на плиті.

Додайте тонко нарізану картоплю до соусу і перемішайте так, щоб кожна скибочка була рівномірно вкрита. Головний секрет цього рецепта — нарізати картоплю максимально тонко й рівномірно: чим тонші скибочки, тим швидше й рівномірніше запечена картопля пропечеться в духовці.

Рівномірно розкладіть картоплю в підготовлену форму, злегка притиснувши шар, і посипте зверху рештою тертого сиру чеддер.

Щільно накрийте форму фольгою і запікайте 65-75 хвилин, доки картопля не стане м'якою — перевірте, проколовши ножем. Після цього зніміть фольгу і запікайте ще 5 хвилин.

Наприкінці увімкніть верхній гриль (режим «броіл») і потримайте страву під ним 2-3 хвилини, щоб сир підрум'янився й утворилася золотиста скоринка.

Дайте запеченій картоплі відпочити 10-15 хвилин після духовки, а перед подачею прикрасьте нарізаною зеленою цибулею-шнітт.

Готову страву можна приготувати заздалегідь: запечіть за інструкцією, але без грилю, охолодіть до кімнатної температури, накрийте і тримайте в холодильнику 1-2 дні. Перед подачею розігрійте під фольгою при 175°C протягом 30-35 хвилин. Запечена картопля чудово поєднується з м'ясними стравами та легкими овочевими салатами — а завдяки простоті приготування цей рецепт легко стає постійним гостем на столі.

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