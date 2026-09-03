Тушкована картопля з м'ясом — це наваристе домашнє блюдо в одній каструлі, яке нагадує смак дитинства і готується без зайвих складнощів. Секрет цього рецепту — маринування м'яса заздалегідь і несподіваний інгредієнт, який робить соус особливо яскравим.

Рецепт овочевого рагу з куркою ми вже публікували — а тушкована картопля з м'ясом готується трохи інакше: тут головну роль відіграє попереднє маринування м'яса та ароматна засмажка з моркви й цибулі.

Це наваристе блюдо родом із домашньої кухні, де картопля тушкується разом зі свининою, овочами і томатною заправкою в одній каструлі. Такий рецепт зручний тим, що не потребує духовки чи складних технік — достатньо звичайного казанка або каструли з товстим дном. Особливий штрих рецепту — додавання маринованого солодкого перцю пім'єнто, який надає соусу легкої кислинки та яскравого кольору.

Інгредієнти для тушкованої картоплі з м'ясом

картопля — 4 середні або великі картоплини (приблизно 900 г-1 кг)

сіль — 1/2 чайної ложки та мелений перець — 1/8 чайної ложки (для картоплі)

улюблена суха приправа (типу універсальної) — 1/2 чайної ложки, за бажанням

свіжий або заморожений кріп — 2 столові ложки, за бажанням

цибуля — 1 середня цибулина, дрібно нарізана

морква — 2 середні моркви, натерті

олія — приблизно 1,5 столової ложки (для овочів)

свинина без кісток (лопатка чи стейк) — приблизно 450 г, нарізана шматочками

часник — 2 великі зубчики, пропущені через часникодавку

сіль — 1/2 чайної ложки та мелений перець — 1/8 чайної ложки (для м'яса)

олія — приблизно 1,5 столової ложки (для м'яса)

томатний соус — 3 столові ложки або томатна паста — 1 столова ложка

маринований солодкий перець пім'єнто, нарізаний кубиками — приблизно 60 г (з баночки), відціджений

вода — приблизно 600 мл

лавровий лист — 1 шт.

Як приготувати тушковану картоплю з м'ясом: покроково

Наріжте свинину невеликими шматочками (близько 1,5 см завтовшки). Додайте пропущений через часникодавку часник, сіль і перець. Перемішайте, накрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися в холодильнику на 30 хвилин.

Поки м'ясо маринується, розігрійте велику сковороду на середньо-високому вогні. Додайте олію, а потім натерту моркву й нарізану цибулю. Обсмажуйте до золотистого кольору, приблизно 5-7 хвилин.

Наріжте картоплю великими шматками: дрібні картоплини — навпіл або на чотири частини, великі — на шість частин. Присипте картоплю сіллю, перцем, кропом і улюбленою приправою.

Розігрійте казанок або каструлю з товстим дном на середньо-високому вогні, додайте олію. Гаряча каструля потрібна для того, щоб швидко обсмажити м'ясо й воно не втратило сік. Обсмажуйте мариноване м'ясо, регулярно перемішуючи, до майже повної готовності — близько 5 хвилин.

Додайте до м'яса томатний соус (або пасту) і перемішайте. Покладіть обсмажені моркву й цибулю, відціджений маринований перець та підготовлену картоплю. Залийте водою, обережно перемішайте і покладіть лавровий лист.

Накрийте кришкою і тушкуйте на середньому вогні 30-35 хвилин або доки картопля не стане м'якою, коли її проколюють вилкою.

Подавайте тушковану картоплю з м'ясом гарячою, посипавши свіжою зеленню. Це справжня страва одного горщика, яка чудово зберігається в холодильнику кілька днів і навіть смачнішає наступного дня. За бажанням свинину можна замінити яловичиною чи бараниною — смак виходить не менш насиченим.

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