Шакшука — це яйця, запечені у густому томатному соусі зі спеціями, які подають прямо на стіл у сковороді. Цей рецепт цікавий тим, що соус готується у три шари смаку, а не просто заливається консервованими томатами.

Рецепт фрикадельок у вершковому соусі ми вже публікували — а шакшука готується зовсім інакше: тут головні герої не м'ясні кульки, а яйця, які доводять до готовності просто в ароматному томатному соусі.

Шакшука — страва родом із Північної Африки, поширена також у країнах Близького Сходу, зокрема в Ізраїлі. По суті це яйця, приготовані в густому соусі з томатів, перцю, цибулі та спецій. Страву подають у тій самій сковороді, у якій вона готувалася, — просто ставлять на середину столу і їдять із хлібом, вмочуючи його в соус. Цей рецепт шакшуки цікавий тим, що соус будується поступово, шарами: спочатку овочі, потім свіжі помідори з часником і перцем чилі, і лише насамкінець — консервовані томати. Завдяки цьому смак виходить глибшим, ніж коли всі інгредієнти тушкують одночасно.

Інгредієнти для шакшуки

оливкова олія — 5 столових ложок (близько 75 мл)

меленого коріандру — 2 чайні ложки

меленого кмину (зіри) — 2 чайні ложки

копчена паприка — 2 чайні ложки

насіння кмину звичайного (кмин-caraway) — 1/2 чайної ложки

болгарський перець — 1 велика штука, без насіння, порізаний

жовта цибуля — 1 склянка дрібно нарізаної (близько 150 г)

сіль — за смаком

помідори рома — 2 штуки, дрібно нарізані

часник — 5 зубчиків, грубо нарізаних

перець халапеньйо — 1 столова ложка дрібно нарізаного

подрібнені консервовані томати — 2 склянки (близько 480 мл, банка 450 г)

яйця великі — 6 штук

свіжа кінза — 2 столові ложки нарізаної

фета — 2 столові ложки, розкришена

підсмажений хліб грубого помолу — для подачі (за бажанням)

Як приготувати шакшуку: покроково

У сковороді діаметром близько 25 см розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте коріандр, кмин, копчену паприку та насіння кмину і готуйте, часто перемішуючи, близько 30 секунд, поки спеції не стануть ароматними.

Додайте болгарський перець і цибулю, приправте приблизно чайною ложкою солі. Готуйте, час від часу перемішуючи (і зменшуючи вогонь до нижче середнього, якщо спеції надто темніють), близько 10 хвилин — доки цибуля не стане золотистою, а перець не м'яким.

Додайте помідори рома, часник і халапеньйо, приправте приблизно четвертиною чайної ложки солі. Готуйте, помішуючи, близько 10 хвилин, доки помідори не почнуть розварюватися, а часник із перцем не стануть ароматними.

Влийте подрібнені консервовані томати, за потреби додайте ще солі. Готуйте, періодично перемішуючи, щоб соус не пригорав, близько 8 хвилин — доки маса не загусне.

Зменшіть вогонь до нижче середнього. Кінчиком деревʼяної ложки зробіть у соусі 6 заглиблень і розбийте в кожне по яйцю. Накрийте сковороду кришкою і готуйте 8-10 хвилин, доки білки не стануть повністю білими та щільними, а жовтки залишаться рідкими.

Прикрасьте шакшуку кінзою та фетою. Подавайте одразу, з хлібом для занурення в соус (за бажанням).

Шакшуку найкраще їсти одразу, поки яйця не перегріваються. Якщо залишки довелося зберігати в холодильнику в закритому контейнері, жовтки трохи підсохнуть або затвердіють, іноді набуваючи приємної тягучої консистенції. Перед подачею дістаньте яйця, спочатку розігрійте соус, а потім поверніть яйця назад, щоб вони прогрілися.

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