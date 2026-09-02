Рецепт фрикадельок у вершковому соусі ми вже публікували — а шакшука готується зовсім інакше: тут головні герої не м'ясні кульки, а яйця, які доводять до готовності просто в ароматному томатному соусі.
Шакшука — страва родом із Північної Африки, поширена також у країнах Близького Сходу, зокрема в Ізраїлі. По суті це яйця, приготовані в густому соусі з томатів, перцю, цибулі та спецій. Страву подають у тій самій сковороді, у якій вона готувалася, — просто ставлять на середину столу і їдять із хлібом, вмочуючи його в соус. Цей рецепт шакшуки цікавий тим, що соус будується поступово, шарами: спочатку овочі, потім свіжі помідори з часником і перцем чилі, і лише насамкінець — консервовані томати. Завдяки цьому смак виходить глибшим, ніж коли всі інгредієнти тушкують одночасно.
Інгредієнти для шакшуки
- оливкова олія — 5 столових ложок (близько 75 мл)
- меленого коріандру — 2 чайні ложки
- меленого кмину (зіри) — 2 чайні ложки
- копчена паприка — 2 чайні ложки
- насіння кмину звичайного (кмин-caraway) — 1/2 чайної ложки
- болгарський перець — 1 велика штука, без насіння, порізаний
- жовта цибуля — 1 склянка дрібно нарізаної (близько 150 г)
- сіль — за смаком
- помідори рома — 2 штуки, дрібно нарізані
- часник — 5 зубчиків, грубо нарізаних
- перець халапеньйо — 1 столова ложка дрібно нарізаного
- подрібнені консервовані томати — 2 склянки (близько 480 мл, банка 450 г)
- яйця великі — 6 штук
- свіжа кінза — 2 столові ложки нарізаної
- фета — 2 столові ложки, розкришена
- підсмажений хліб грубого помолу — для подачі (за бажанням)
Як приготувати шакшуку: покроково
У сковороді діаметром близько 25 см розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте коріандр, кмин, копчену паприку та насіння кмину і готуйте, часто перемішуючи, близько 30 секунд, поки спеції не стануть ароматними.
Додайте болгарський перець і цибулю, приправте приблизно чайною ложкою солі. Готуйте, час від часу перемішуючи (і зменшуючи вогонь до нижче середнього, якщо спеції надто темніють), близько 10 хвилин — доки цибуля не стане золотистою, а перець не м'яким.
Додайте помідори рома, часник і халапеньйо, приправте приблизно четвертиною чайної ложки солі. Готуйте, помішуючи, близько 10 хвилин, доки помідори не почнуть розварюватися, а часник із перцем не стануть ароматними.
Влийте подрібнені консервовані томати, за потреби додайте ще солі. Готуйте, періодично перемішуючи, щоб соус не пригорав, близько 8 хвилин — доки маса не загусне.
Зменшіть вогонь до нижче середнього. Кінчиком деревʼяної ложки зробіть у соусі 6 заглиблень і розбийте в кожне по яйцю. Накрийте сковороду кришкою і готуйте 8-10 хвилин, доки білки не стануть повністю білими та щільними, а жовтки залишаться рідкими.
Прикрасьте шакшуку кінзою та фетою. Подавайте одразу, з хлібом для занурення в соус (за бажанням).
Шакшуку найкраще їсти одразу, поки яйця не перегріваються. Якщо залишки довелося зберігати в холодильнику в закритому контейнері, жовтки трохи підсохнуть або затвердіють, іноді набуваючи приємної тягучої консистенції. Перед подачею дістаньте яйця, спочатку розігрійте соус, а потім поверніть яйця назад, щоб вони прогрілися.
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