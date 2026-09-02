Пенсійний фонд нагадав одержувачам пенсії, субсидій і соціальних виплат про обов'язок повідомляти про зміни персональних даних протягом 10 днів — інакше надмірно нараховані гроші доведеться повертати.

Пенсія в Україні: у ПФУ попередили про новий обов'язок для одержувачів виплат — про зміни персональних даних державу потрібно повідомляти протягом 10 днів.

Пенсійний фонд України нагадує: усі, хто отримує пенсії, субсидії чи соціальні виплати, зобов'язані повідомляти фонд, якщо змінилися прізвище, паспорт, телефон, банківський рахунок чи місце роботи. Якщо вкластися в 10 днів не вдалося, система й далі рахує виплату за старими даними, а надмірно нараховані гроші згодом вимагатимуть повернути.

Найчастіше переплата виникає, коли людина офіційно влаштувалася на роботу, але не повідомила про це ПФУ. Тоді фонд певний час платить їй як непрацюючій — утворюється борг перед державою, який доведеться повертати в бюджет. Мовчання також впливає на право на окремі надбавки, індексацію та перерахунки, тож пенсія надалі може стати меншою.

Які зміни треба зафіксувати протягом 10 днів

Повідомити ПФУ потрібно про зміну прізвища або паспортних даних, контактної інформації (номер телефону чи електронна пошта), банківських реквізитів, на які надходять кошти, місця роботи (працевлаштування або звільнення), а також про відкриття чи закриття ФОП.

Особливо уважними варто бути тим, хто нещодавно оновлював паспорт, міняв банківську картку чи рахунок або виходив на нову роботу — саме ці ситуації найчастіше спричиняють розбіжності в даних.

Як повідомити ПФУ про зміни

Подати оновлені дані можна кількома способами: через вебпортал ПФУ в особистому кабінеті, у будь-якому сервісному центрі фонду особисто, звичайною поштою рекомендованим листом або через роботодавця, якщо зміни стосуються трудових відносин.

Найшвидший варіант — електронний кабінет на вебпорталі ПФУ: заява зі сканами документів подається онлайн цілодобово, без черг.

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