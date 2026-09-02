З вересня 2026 року в Україні низка категорій громадян залишається захищеною від мобілізації — перелік не змінився, але кожну підставу треба оформити вчасно.

Мобілізація в Україні з 1 вересня залишила незмінним перелік тих, кого не призивають. Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 31 жовтня 2026 року, тож правила, що діяли раніше, зберігаються. Про це повідомляє Фокус із посиланням на матеріал УНІАН.

Кого не можуть мобілізувати з 1 вересня

Згідно зі статтею 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», від призову захищені такі категорії:

люди, яких ВЛК визнала непридатними за станом здоров'я;

особи з інвалідністю I, II або III групи;

чоловіки до 25 років, які ще не стали на військовий облік;

батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

одинокі батьки;

батьки й опікуни дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, а також дітей-сиріт;

люди, які доглядають тяжкохворих родичів або осіб з інвалідністю I–II групи;

студенти денної форми, аспіранти, докторанти, викладачі та науковці з оформленою відстрочкою;

заброньовані працівники критичної інфраструктури, оборонної галузі та стратегічних підприємств;

частина держслужбовців і суддів;

люди, чиї близькі загинули або зникли безвісти на війні;

колишні полонені;

жінки, для яких мобілізація є добровільною.

Найчастіше підставою для звільнення від служби стають тяжкі хвороби серця та судин, прогресуюча онкологія, серйозні психічні розлади, повна втрата зору чи слуху, а також значні порушення опорно-рухової та нервової систем.

Інвалідність — не автоматична відстрочка

Інвалідність будь-якої групи захищає від мобілізації, однак сама по собі не замінює оформлення відстрочки. Повістка може надійти, якщо відстрочку не оформили, людина не пройшла повторний огляд, під час переогляду інвалідність зняли або попередній термін відстрочки завершився.

Кого повністю знімають з військового обліку

Окремо стаття 37 закону «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачає повне зняття з військового обліку. Це, зокрема, люди, визнані непридатними за станом здоров'я, громадяни після 60 років, ті, хто втратив українське громадянство, а також особи, яких суд оголосив померлими чи зниклими безвісти. Це вже не відстрочка, а повне зняття з обліку.

Як оформити відстрочку

Будь-яку підставу для відстрочки потрібно оформити та вчасно продовжувати. Якщо в реєстрах є помилки або бракує необхідних даних, слід звернутися до ЦНАП.

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