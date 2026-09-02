Пиріг з гарбузом за цим рецептом виходить із ніжною кремовою начинкою та хрусткою основою, а головний секрет — у тому, як правильно підготувати корж, щоб він не розмокав під начинкою.

Тертий пиріг з яблуками ми вже публікували — а пиріг з гарбузом готується зовсім інакше: тут головна роль належить не тісту, а кремовій начинці з ароматними спеціями.

Пиріг з гарбузом — це один із найпопулярніших осінніх десертів, який особливо часто готують до Дня подяки, хоча смакує він чудово будь-якої пори року. Цей рецепт вирізняється тим, що корж спочатку випікають окремо, а лише потім заливають кремовою начинкою — завдяки цьому основа виходить хрусткою, а не розмоклою.

Інгредієнти для пирога з гарбузом

1 основа для пирога (розкачане охолоджене тісто)

1 білок яйця — для змащування коржа

425 г гарбузового пюре, кімнатної температури

1 велике яйце + 3 жовтки, кімнатної температури

100 г світло-коричневого цукру, утрамбованого

50 г цукру

1 ч.л. спецій для гарбузового пирога (кориця, імбир, мускатний горіх, гвоздика)

1/2 ч.л. кориці

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. ванільного екстракту

340 мл незбагаченого згущеного молока (evaporated milk)

Для збитих вершків: 240 мл вершків для збивання, 3 ст.л. (близько 40 г) цукру, 1/2 ч.л. ванільного екстракту.

Як приготувати пиріг з гарбузом: покроково

Розкачайте охолоджене тісто в коло діаметром близько 30 см і перекладіть у глибоку форму для пирога діаметром приблизно 23 см. Підгорніть край тіста, сформуйте бортик, накрийте плівкою і заморозьте на 30 хвилин — це допоможе коржу рівномірно запектися і не сповзти під час випікання.

Розігрійте духовку до 220°C. Викладіть у центр коржа зім'яте кружало пергаменту і заповніть його на 3/4 сухою квасолею або вантажем для випікання. Випікайте 17 хвилин, доки краї не почнуть золотитися. Дістаньте вантаж, проколіть дно коржа вилкою, змастіть білком яйця і поставте назад у духовку без вантажу ще на 5 хвилин, доки центр не стане сухим на вигляд. Білок створює бар'єр, який не дає начинці просочити тісто. Повністю охолодіть корж до кімнатної температури, перш ніж заливати начинку.

У великій мисці змішайте гарбузове пюре, яйце і жовтки, коричневий та білий цукор, ванільний екстракт, сіль, спеції для гарбузового пирога та корицю до однорідності. Додайте згущене молоко і збивайте, доки маса не стане гладкою і всі бульбашки не зникнуть. Кілька разів стукніть дном миски по столу, щоб вийшли залишкові пухирці повітря.

Вилийте начинку в охолоджений запечений корж. Зменшіть температуру духовки до 175°C і випікайте 55-60 хвилин, доки пиріг майже не застигне — краї повинні бути повністю щільними, а центр трохи хитким, як у чізкейку. Повністю охолодіть на решітці до кімнатної температури (приблизно 3 години), після чого подавайте або тримайте в холодильнику, якщо не їстимете того ж дня.

Для збитих вершків збийте вершки міксером на середній швидкості близько хвилини, доки не з'являться м'які піки. Додайте цукор і ванільний екстракт, збивайте на середньо-високій швидкості, доки піки не стануть середньої густини. Викладіть або відсадьте вершки на охолоджені шматочки пирога.

Щоб пиріг з гарбузом не розтріскався, головне — не перепікати начинку: центр повинен залишатися трохи хитким, він застигне остаточно під час охолодження. Готовий десерт можна зберігати в холодильнику до 3 днів під плівкою або заморозити на місяць, а перед подачею розморозити в холодильнику. Для святкового вигляду прикрасьте шматочки збитими вершками і, за бажанням, скрапайте карамельним соусом.

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