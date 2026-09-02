Пирог с тыквой по этому рецепту получается с нежной кремовой начинкой и хрустящей основой, а главный секрет — в том, как правильно подготовить корж, чтобы он не размокал под начинкой.

Тертый пирог с яблоками мы уже публиковали — а пирог с тыквой готовится совсем иначе: здесь главная роль принадлежит не тесту, а кремовой начинке с ароматными специями.

Пирог с тыквой — один из самых популярных осенних десертов, который особенно часто готовят к Дню благодарения, хотя вкусен он в любое время года. Этот рецепт отличается тем, что корж сначала выпекают отдельно, а только потом заливают кремовой начинкой — благодаря этому основа получается хрустящей, а не размокшей.

Ингредиенты для пирога с тыквой

1 основа для пирога (раскатанное охлажденное тесто)

1 белок яйца — для смазывания коржа

425 г тыквенного пюре, комнатной температуры

1 крупное яйцо + 3 желтка, комнатной температуры

100 г светло-коричневого сахара, утрамбованного

50 г сахара

1 ч.л. специй для тыквенного пирога (корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика)

1/2 ч.л. корицы

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. ванильного экстракта

340 мл сгущенного молока без сахара (evaporated milk)

Для взбитых сливок: 240 мл сливок для взбивания, 3 ст.л. (около 40 г) сахара, 1/2 ч.л. ванильного экстракта.

Как приготовить пирог с тыквой: шаг за шагом

Раскатайте охлажденное тесто в круг диаметром около 30 см и переложите в глубокую форму для пирога диаметром примерно 23 см. Подверните край теста, сформируйте бортик, накройте пленкой и заморозьте на 30 минут — это поможет коржу равномерно пропечься и не сползти во время выпекания.

Разогрейте духовку до 220°C. Выложите в центр коржа смятый круг пергамента и заполните его на 3/4 сухой фасолью или грузом для выпекания. Выпекайте 17 минут, пока края не начнут золотиться. Достаньте груз, проколите дно коржа вилкой, смажьте белком яйца и поставьте обратно в духовку без груза еще на 5 минут, пока центр не станет сухим на вид. Белок создает барьер, который не даёт начинке размочить тесто. Полностью охладите корж до комнатной температуры, прежде чем заливать начинку.

В большой миске смешайте тыквенное пюре, яйцо и желтки, коричневый и белый сахар, ванильный экстракт, соль, специи для тыквенного пирога и корицу до однородности. Добавьте сгущенное молоко и взбивайте, пока масса не станет гладкой и все пузырьки не исчезнут. Несколько раз стукните дном миски по столу, чтобы вышли остаточные пузырьки воздуха.

Влейте начинку в охлажденный запечённый корж. Уменьшите температуру духовки до 175°C и выпекайте 55-60 минут, пока пирог почти не застынет — края должны быть полностью плотными, а центр слегка подвижным, как у чизкейка. Полностью охладите на решётке до комнатной температуры (примерно 3 часа), после чего подавайте или храните в холодильнике, если не будете есть в тот же день.

Для взбитых сливок взбейте их миксером на средней скорости около минуты, пока не появятся мягкие пики. Добавьте сахар и ванильный экстракт, взбивайте на средне-высокой скорости, пока пики не станут средней густоты. Выложите или отсадите сливки на охлажденные кусочки пирога.

Чтобы пирог с тыквой не потрескался, главное — не перепекать начинку: центр должен оставаться слегка подвижным, он застынет окончательно во время охлаждения. Готовый десерт можно хранить в холодильнике до 3 дней под пленкой или заморозить на месяц, а перед подачей разморозить в холодильнике. Для праздничного вида украсьте кусочки взбитыми сливками и, по желанию, полейте карамельным соусом.

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