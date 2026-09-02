В Черновцах 2 сентября из-за аварийной утечки на водопроводе часть города временно осталась без воды. Коммунальщики назвали адреса, где водоснабжение должны восстановить ориентировочно до 16:00.

Отключение воды в Черновцах снова затронуло часть города — в среду, 2 сентября, коммунальщики временно прекратили водоснабжение из-за аварийной утечки на водопроводе.

Как сообщили в КП «Черновцыводоканал», передает BUK media, причиной стала аварийная утечка на улице Лева Сандуляка, 6А. Из-за повреждения сети без воды остались жители ряда домов, а специалисты сразу приступили к ремонтным работам.

Воду планируют вернуть ориентировочно до 16:00. Без водоснабжения до этого времени будут такие адреса: улица Лева Сандуляка, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А; улица Северина Скальда, 2, 4; улица Головная, 162, а также прилегающие дома.

Жителей, которых коснулось отключение, просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности заранее сделать запас воды для бытовых нужд.

Что делать, если воды нет после 16:00

Информацию о плановых и аварийных отключениях в Черновцах публикуют на официальных ресурсах КП «Черновцыводоканал». Если после указанного времени вода так и не появилась, следует обратиться в диспетчерскую службу предприятия.

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