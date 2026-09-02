Перерасчет квартплаты можно требовать, если обслуживающая компания некачественно содержит дом: адвокат Вадим Чунжин объяснил, что именно должен ремонтировать ЖЭК за ваши деньги и как добиться пересмотра начислений.

Перерасчет квартплаты в Украине реален, если управитель игнорирует содержание общего имущества. Как сообщает Znaj.ua, адвокат Вадим Чунжин объяснил это со ссылкой на пункт 4.7 Правил содержания жилых домов и придомовых территорий.

В первую очередь речь идет о лестницах и лестничных площадках. Компания обязана регулярно проверять прочность соединений конструкций со стенами, состояние закладных деталей и внутренних стен с коммуникациями. Трещины, сколы, выбоины и вмятины на железобетонных или кирпичных лестницах должны устранять сразу — это требования пунктов 4.7.5 и 4.7.7.

Отдельно правила касаются перил, ограждений и защитных решеток. Расшатанные перила должны укреплять с помощью серного или цементного раствора либо сваркой металлических планок (п. 4.7.8). Металлические и деревянные элементы периодически красят для защиты от коррозии, а поврежденную или отслоившуюся керамическую плитку заменяют немедленно.

Следить нужно и за световыми фонарями над лестничной клеткой: состоянием стекла, уплотнителей, замазки и штапиков. Протечки устраняют, разбитое стекло заменяют, конструкции защищают от ржавчины и грибка. Деревянные лестницы дополнительно обрабатывают от древоразрушающих насекомых и домовых грибков.

Как требовать перерасчет квартплаты

Если компания игнорирует проблемы, сначала зафиксируйте недостатки на фото или видео. Затем направьте письменное заявление-требование со ссылкой на пункт 4.7 Правил. Если реакции нет — составьте Акт-претензию о ненадлежащем предоставлении услуг с участием не менее двух соседей.

Именно этот акт становится основанием для финансового требования. За ненадлежащее предоставление или непредоставление услуг жители могут требовать перерасчета платы за весь соответствующий период — то есть не платить за то, что компания фактически не сделала.

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