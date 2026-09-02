Рассольник — наваристый суп с маринованными огурцами, перловкой и говядиной, который готовится проще, чем кажется на первый взгляд.

Вкуснейший суп из чечевицы мы уже публиковали — а рассольник готовится совсем иначе и имеет неповторимый кисло-соленый вкус благодаря маринованным огурцам.

Рассольник — это классический наваристый суп на основе говяжьего бульона с перловой кашей, картофелем и обязательным ингредиентом, который удивит тех, кто пробует его впервые, — маринованными огурцами. Именно они придают блюду ту самую пикантную кислинку, за которую рассольник так любят. Этот рецепт готовится из простых продуктов и не требует особых кулинарных навыков, а результат — сытный, ароматный суп, который согреет в холодное время года.

Ингредиенты для рассольника

вода — приблизительно 2,8 л (12 стаканов)

говядина нежирная — 450 г, нарезанная небольшими кусочками

перловая каша — 50 г (приблизительно 1/4 стакана), промытая

соль — 1,5 чайной ложки + по вкусу

картофель — 3 средние клубни, нарезанные кубиками

морковь — 1 штука, нарезанная тонкими кольцами

маринованные огурцы — 6 маленьких или 3 больших (приблизительно 350 г), нарезанные кубиками

масло растительное — 4 столовые ложки (60 мл)

морковь — 1 штука, натертая на терке

лук — 1 штука, мелко нарезанный

стебли сельдерея — 2 штуки, мелко нарезанные

томатная паста или кетчуп — 1 столовая ложка

свежий укроп — 2 столовые ложки (по желанию, но очень вкусно)

лавровый лист — 2 листочка

черный перец молотый — половина чайной ложки

сметана и дополнительный укроп — для подачи

Как приготовить рассольник: пошагово

В большой кастрюле соедините воду, говядину и перловую кашу, добавьте 1,5 чайной ложки соли. Накройте частично крышкой и варите на легком кипении в течение 30 минут, снимая пену, поднимающуюся на поверхность, — это сохранит бульон прозрачным.

Обжарьте маринованные огурцы на 1 столовой ложке масла несколько минут на среднем или сильном огне. Добавьте огурцы, картофель и нарезанную кольцами морковь в кастрюлю с бульоном и продолжайте варить еще 10 минут, пока готовите заправку.

Для заправки (зажарки) разогрейте 3 столовые ложки масла на большой сковороде и обжарьте лук 2 минуты. Добавьте тертую морковь и нарезанный сельдерей, продолжайте жарить, пока морковь не станет мягкой, — приблизительно 5 минут. Вмешайте томатную пасту или кетчуп и добавьте эту заправку в кастрюлю с супом.

Положите в рассольник лавровый лист, черный перец, укроп и добавьте соль по вкусу. Продолжайте варить еще 2 минуты или до тех пор, пока картофель не станет полностью готовым и легко прокалывается вилкой.

Подавайте рассольник горячим, при желании с ложкой сметаны и свежим укропом. Суп отлично хранится в холодильнике несколько дней, а его вкус становится даже более насыщенным на второй день.

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