Розсольник — наваристий суп з маринованими огірками, перловкою і яловичиною, який готується простіше, ніж здається на перший погляд.

Смачнющий суп із сочевиці ми вже публікували — а розсольник готується зовсім інакше і має неповторний кисло-солоний смак завдяки маринованим огіркам.

Розсольник — це класичний наваристий суп на основі яловичого бульйону з перловою кашею, картоплею та обов'язковим інгредієнтом, який здивує тих, хто куштує його вперше, — маринованими огірками. Саме вони надають страві ту саму пікантну кислинку, за яку розсольник так люблять. Цей рецепт готується з простих продуктів і не вимагає особливих кулінарних навичок, а результат — ситний, ароматний суп, який зігріє в холодну пору року.

Інгредієнти для розсольника

вода — приблизно 2,8 л (12 склянок)

яловичина нежирна — 450 г, нарізана невеликими шматочками

перлова каша — 50 г (приблизно 1/4 склянки), промита

сіль — 1,5 чайної ложки + за смаком

картопля — 3 середні бульби, нарізані кубиками

морква — 1 штука, нарізана тонкими кільцями

мариновані огірки — 6 маленьких або 3 великих (приблизно 350 г), нарізані кубиками

олія рослинна — 4 столові ложки (60 мл)

морква — 1 штука, натерта на тертці

цибуля — 1 штука, дрібно нарізана

стебла селери — 2 штуки, дрібно нарізані

томатна паста або кетчуп — 1 столова ложка

свіжий кріп — 2 столові ложки (за бажанням, але дуже смачно)

лаврове листя — 2 листочки

чорний перець мелений — половина чайної ложки

сметана та додатковий кріп — для подачі

Як приготувати розсольник: покроково

У великій каструлі з'єднайте воду, яловичину та перлову кашу, додайте 1,5 чайної ложки солі. Накрийте частково кришкою і варіть на легкому кипінні протягом 30 хвилин, знімаючи піну, що піднімається на поверхню, — це збереже бульйон прозорим.

Обсмажте мариновані огірки на 1 столовій ложці олії кілька хвилин на середньому або сильному вогні. Додайте огірки, картоплю та нарізану кільцями моркву в каструлю з бульйоном і продовжуйте варити ще 10 хвилин, поки готуєте засмажку.

Для засмажки (зажарки) розігрійте 3 столові ложки олії на великій сковороді та обсмажте цибулю 2 хвилини. Додайте натерту моркву та нарізану селеру, продовжуйте смажити, поки морква не стане м'якою, — приблизно 5 хвилин. Вмішайте томатну пасту або кетчуп і додайте цю засмажку в каструлю з супом.

Покладіть у розсольник лаврове листя, чорний перець, кріп та додайте солі за смаком. Продовжуйте варити ще 2 хвилини або доки картопля не стане повністю готовою і легко проколюватиметься вилкою.

Подавайте розсольник гарячим, за бажанням із ложкою сметани та свіжим кропом. Суп чудово зберігається в холодильнику кілька днів, а його смак стає навіть насиченішим на другий день.

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