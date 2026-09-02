В Укренерго радять користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00, а ввечері максимально зменшити споживання.

Графіки відключення світла у регіонах 1 вересня вводитися не будуть — у вівторок в Україні не планують застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго, закликавши українців розумно розподіляти навантаження на енергосистему протягом доби.

За даними енергетиків, на 1 вересня графіки відключення не прогнозуються. Водночас потужну побутову техніку — пральні машини, бойлери, кондиціонери, електроплити — радять вмикати у першій половині дня. Найсприятливіший період для цього — з 10:00 до 16:00, коли споживання в мережі традиційно нижче.

У вечірній час навантаження на енергосистему, навпаки, рекомендують максимально скорочувати. Пік споживання припадає на години після 17:00–18:00, коли люди повертаються додому й одночасно вмикають побутові прилади. Тому в Укренерго радять не вмикати кілька потужних приладів водночас саме у вечірні години.

Голова Укренерго Віталій Зайченко раніше наголошував: необхідність обмежень може виникнути, якщо одночасно збережеться тривала сильна спека та стануться нові масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру. У такому разі відключення світла можуть тривати до п'яти годин на добу.

Як зменшити навантаження на енергосистему

Аби уникнути аварійних відключень, в Укренерго дають кілька простих порад: переносьте прання, приготування їжі та нагрівання води на денні години, з 10:00 до 16:00; вимикайте з розеток прилади, якими не користуєтесь; у вечірній пік зменшуйте використання кондиціонерів. Рівномірний розподіл споживання знижує ймовірність запровадження графіків відключення.

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