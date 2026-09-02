ВПО, житло на вторинному ринку можна придбати через «єОселю»: програма дозволяє оформити пільгову іпотеку на готову квартиру чи будинок, але лише якщо об'єкт відповідає вимогам щодо площі та року спорудження.

Житло для ВПО у Полтавській області і по всій Україні тепер можна придбати не лише в новобудові — програма «єОселя» дозволяє оформити пільгову іпотеку й на вторинному ринку.

Як повідомляє 24 Канал, вторинний ринок охоплює об'єкти, на які вже оформлено право власності. Це можуть бути будинки, здані в експлуатацію кілька років тому, або старі будівлі. Головна перевага — покупець не ризикує натрапити на недобудову чи затримку здачі й може обрати квартиру в обжитому районі з готовою інфраструктурою.

Придбати готову квартиру через «єОселю» справді можна, але лише якщо об'єкт відповідає вимогам щодо площі та віку. За даними «Дії», для квартир діють такі норми: не більше 52,5 квадратного метра на одну особу, або 73,5 квадратного метра на сім'ю з двох-трьох осіб, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Максимум — 115,5 квадратного метра незалежно від кількості мешканців.

Для житлових будинків правила ширші: до 62,5 квадратного метра на одну особу, до 83,5 квадратного метра на родину з двох-трьох осіб і по 21 квадратному метру на кожного наступного. Верхня межа для будинку — 125,5 квадратного метра.

Окремо програма обмежує вік нерухомості. Для категорії ВПО, житло має бути не старшим за 20 років у всіх регіонах, де працює «єОселя». Для військових, медиків, педагогів і науковців у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях дозволені будинки не старші за 20 років, а в інших областях — не старші за 3 роки. Для решти категорій житло має бути не старшим за 3 роки або перебувати в стадії будівництва.

Окрема заборона — квартира чи будинок не можуть належати до пам'яток архітектури.

Як перевірити, чи підходить житло

Перед оформленням іпотеки звірте площу та рік спорудження з чинними нормами й переконайтеся, що об'єкт не є пам'яткою архітектури. З 17 липня в програмі діють оновлені правила — зокрема змінилися норми площі житла.

Подати заявку на «єОселю» можна в застосунку «Дія». Програма пропонує пільгову іпотеку окремим категоріям громадян під певні відсотки.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: яким чином можна знайти підходящий прихисток.

Також Politeka повідомляла, житло для ВПО у Сумській області: як отримати допомогу від держави.

Як повідомляла Politeka, безкоштовне житло для ВПО у Сумській області: де можна буде отримати прихисток.