Жилье для ВПЛ в Полтавской области и по всей Украине теперь можно купить не только в новостройке — программа «єОселя» позволяет оформить льготную ипотеку и на вторичном рынке.

Как сообщает 24 Канал, вторичный рынок охватывает объекты, на которые уже оформлено право собственности. Это могут быть дома, сданные в эксплуатацию несколько лет назад, или старые здания. Главное преимущество — покупатель не рискует столкнуться с недостроем или задержкой сдачи и может выбрать квартиру в обжитом районе с готовой инфраструктурой.

Купить готовую квартиру через «єОселю» действительно можно, но только если объект соответствует требованиям по площади и возрасту. По данным «Дії», для квартир действуют такие нормы: не более 52,5 квадратного метра на одного человека, или 73,5 квадратного метра на семью из двух-трех человек, плюс 21 квадратный метр на каждого последующего члена семьи. Максимум — 115,5 квадратного метра независимо от количества жильцов.

Для жилых домов правила шире: до 62,5 квадратного метра на одного человека, до 83,5 квадратного метра на семью из двух-трех человек и по 21 квадратному метру на каждого последующего. Верхняя граница для дома — 125,5 квадратного метра.

Бесплатное жилье для ВПО

Отдельно программа ограничивает возраст недвижимости. Для категории ВПЛ, жилье должно быть не старше 20 лет во всех регионах, где работает «єОселя». Для военных, медиков, педагогов и ученых в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях разрешены дома не старше 20 лет, а в других областях — не старше 3 лет. Для остальных категорий жилье должно быть не старше 3 лет или находиться в стадии строительства.

Отдельный запрет — квартира или дом не могут относиться к памятникам архитектуры.

Как проверить, подходит ли жилье

Перед оформлением ипотеки сверьте площадь и год постройки с действующими нормами и убедитесь, что объект не является памятником архитектуры. С 17 июля в программе действуют обновленные правила — в частности изменились нормы площади жилья.

Подать заявку на «єОселю» можно в приложении «Дія». Программа предлагает льготную ипотеку отдельным категориям граждан под определенные проценты.

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