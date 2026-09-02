ВПЛ, жилье на вторичном рынке можно купить через «єОселю»: программа позволяет оформить льготную ипотеку на готовую квартиру или дом, но только если объект соответствует требованиям по площади и году постройки.

Жилье для ВПЛ в Полтавской области и по всей Украине теперь можно купить не только в новостройке — программа «єОселя» позволяет оформить льготную ипотеку и на вторичном рынке.

Как сообщает 24 Канал, вторичный рынок охватывает объекты, на которые уже оформлено право собственности. Это могут быть дома, сданные в эксплуатацию несколько лет назад, или старые здания. Главное преимущество — покупатель не рискует столкнуться с недостроем или задержкой сдачи и может выбрать квартиру в обжитом районе с готовой инфраструктурой.

Купить готовую квартиру через «єОселю» действительно можно, но только если объект соответствует требованиям по площади и возрасту. По данным «Дії», для квартир действуют такие нормы: не более 52,5 квадратного метра на одного человека, или 73,5 квадратного метра на семью из двух-трех человек, плюс 21 квадратный метр на каждого последующего члена семьи. Максимум — 115,5 квадратного метра независимо от количества жильцов.

Для жилых домов правила шире: до 62,5 квадратного метра на одного человека, до 83,5 квадратного метра на семью из двух-трех человек и по 21 квадратному метру на каждого последующего. Верхняя граница для дома — 125,5 квадратного метра.

Отдельно программа ограничивает возраст недвижимости. Для категории ВПЛ, жилье должно быть не старше 20 лет во всех регионах, где работает «єОселя». Для военных, медиков, педагогов и ученых в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях разрешены дома не старше 20 лет, а в других областях — не старше 3 лет. Для остальных категорий жилье должно быть не старше 3 лет или находиться в стадии строительства.

Отдельный запрет — квартира или дом не могут относиться к памятникам архитектуры.

Как проверить, подходит ли жилье

Перед оформлением ипотеки сверьте площадь и год постройки с действующими нормами и убедитесь, что объект не является памятником архитектуры. С 17 июля в программе действуют обновленные правила — в частности изменились нормы площади жилья.

Подать заявку на «єОселю» можно в приложении «Дія». Программа предлагает льготную ипотеку отдельным категориям граждан под определенные проценты.

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