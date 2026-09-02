Онкоцентр, підземні школи й дитсадки, укриття та ремонт доріг: у 2026 році на Харківщині реалізують десятки великих проєктів за гроші ЄС у межах програми Ukraine Facility. Частина з них уже має проблеми зі строками, тендерами й вартістю — ціни на окремі будматеріали довелося переглянути.

Прогноз погоди у Харківській області на початок вересня обіцяє негоду, однак будівельний сезон у регіоні триває: тут зводять онкоцентр, підземні школи та укриття за кошти ЄС, а в частині кошторисів уже переглянули ціни на будматеріали.

За даними 057.ua, у 2026 році на Харківщині в межах програми Ukraine Facility планують реалізувати низку масштабних інфраструктурних проєктів за фінансової підтримки Європейського Союзу. Про проблеми з вартістю окремих об'єктів розповіли в Харківському антикорупційному центрі (ХАЦ).

Скільки грошей вже отримала Україна за Ukraine Facility

Ukraine Facility — це програма ЄС на 50 млрд євро на 2024–2027 роки, спрямована на відновлення та модернізацію України. Станом на червень 2026 року країна вже отримала в її межах понад 29,4 млрд євро. Харківщина серед іншого бере фінансування на медичні заклади, підземні школи й дитсадки, укриття та ремонт доріг.

Новий онкоцентр у Харкові

У Помірках триває будівництво першої черги Харківського онкоцентру. У 2026 році Департамент капітального будівництва ХОВА уклав додаткову угоду на 1,24 млрд грн із консорціумом «Білдінг Груп».

Спершу на першу чергу уклали договір на 3 млрд грн, згодом вартість зменшили до 2,5 млрд грн. Як зазначають у ХАЦ, після публікацій про завищені ціни на будматеріали окремі позиції в кошторисі здешевили або вилучили. Фінансування йде за Ukraine Facility, а проєкт передбачає будівництво підземного корпусу та закупівлю медичного обладнання.

Підземний «Ковчег» обласної лікарні

Один із найдорожчих об'єктів — реконструкція Харківської обласної лікарні з будівництвом підземного лікувального корпусу «Ковчег». Після укладання нової угоди загальна вартість робіт може становити близько 3,5 млрд грн.

Підземний корпус площею близько 12 тисяч квадратних метрів має вміщувати до 2000 людей. Там планують облаштувати відділення невідкладної допомоги, операційний блок, реанімацію, педіатричне, інфекційне та інші відділення, а також діагностичні кабінети. Окремо в лікарні ремонтують приміщення другого, третього та сьомого поверхів — ці роботи оцінюють у сотні мільйонів гривень.

Обласна дитяча лікарня

На реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні уклали договір на 784,5 млн грн. Проєкт передбачає ремонт приміщень та інженерних мереж, а також заходи з енергоефективності. Ще 615 млн грн закладено на облаштування укриття в лікарні.

Підземні школи на Лозівщині

У Лозівській громаді реалізують два проєкти укриттів у ліцеях. У Краснопавлівському ліцеї будують укриття на 750 людей: після кількох спроб вартість нового договору становить 158 млн грн, причому під час торгів суму вдалося зменшити майже на 70 млн грн від очікуваної.

У Панютинському ліцеї укриття розраховане на 1200 людей, а загальна вартість робіт за двома договорами вже перевищує 260 млн грн.

Підземні дитсадки у Дергачах

У Дергачах будують укриття для дитсадка «Лелеченька». Договір спершу становив 184 млн грн, згодом його зменшили до 182,4 млн грн. Укриття розраховане на 274 людини й матиме медпункт, санвузли, душові, вентиляцію, генератор, запаси води та умови для маломобільних людей.

Станом на 26 серпня підряднику вже перерахували 82 млн грн, а в серпні додатково уклали угоду ще на 91 млн грн — тож загальна вартість проєкту може перевищити 250 млн грн. Інше укриття для дитсадка на Центральній вулиці Дергачів коштує 175,6 млн грн і розраховане на 278 людей; станом на 25 серпня інформації про виплати підряднику не було.

Дороги й проблемне укриття в Наталиному

На ремонт ділянки траси Київ — Харків — Довжанський у межах Харківської області планують спрямувати 440 млн грн за програмою Ukraine Facility. Єдиним учасником торгів стало ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Проблемним лишається будівництво укриття для Наталинського ліцею. Перший тендер провели ще у 2023 році зі стартовою вартістю близько 59 млн грн, згодом вона зросла до понад 125 млн грн. За попереднім договором підряднику вже заплатили 118 млн грн, але роботи не завершили. У 2026 році оголосили новий тендер ще на 112 млн грн — підрядником став «Трест-Житлобуд-1», який уже отримав понад 30 млн грн.

Найдорожча підземна школа в Харкові

Найдорожчим об'єктом у межах Харківської міської громади є підземна школа на території ліцею №24. У 2025 році на її будівництво уклали договір майже на 198 млн грн, тепер проводять новий тендер на той самий об'єкт — цього разу очікувана вартість становить 111,5 млн грн. Єдиним учасником знову стало ПП «Будівельна компанія "Промтекс"».

Що кажуть в антикорупційному центрі

У ХАЦ наголошують: значна частина проєктів пов'язана з безпекою та медичною інфраструктурою, однак окремі об'єкти роками не можуть завершити, їхня вартість змінюється, а деякі тендери проводять повторно. Оскільки програма Ukraine Facility діє до 2027 року, головне завдання для області — встигнути реалізувати проєкти й ефективно витратити європейське фінансування.

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