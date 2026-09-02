Вартість проїзду в громадському транспорті зростає одразу в кількох регіонах: нові тарифи вже діють, а місцева влада та перевізники пояснюють, чим це зумовлено.

Подорожчання проїзду в Києві цього літа стало частиною ширшої хвилі перегляду тарифів у громадському транспорті по всій країні. Перевізники в низці міст уже підняли ціни, а місцеві ради розглядають нові розрахунки.

Про те, як підвищення вартості проїзду вплинуло на загальну інфляцію, на брифінгу розповів заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський. За його словами, нещодавнє подорожчання поштових послуг і тарифів на проїзд у комунальному транспорті в низці міст та регіонів додало до показника інфляції приблизно 0,3 відсоткового пункту.

Що каже Нацбанк про нові тарифи

У столиці внесок нещодавніх рішень у загальну інфляцію склав близько 0,1 відсоткового пункту. Лепушинський також зазначив, що деякі місцеві ради вже запланували підвищення цін на послуги водоканалів — за оцінкою НБУ, це додасть ще 0,2 відсоткового пункту до інфляції до кінця року.

Посадовець наголосив: Національний банк не ухвалює рішень щодо комунальних тарифів і жодним чином на них не впливає, але враховує ці зміни під час прогнозування інфляційних показників.

Як змінилися тарифи в регіонах

Конкретні рішення перевізників уже набули чинності в кількох областях. У Києві разовий квиток у комунальному транспорті з 15 липня коштує 30 гривень, а в частині маршруток проїзд підняли до 25 гривень. У Житомирі місцева влада вдруге за рік переглянула тариф — проїзд в автобусах пропонують підвищити до 25 гривень. У Білій Церкві подорожчали квитки в автобусах і тролейбусах, а в Полтаві опублікували аналіз структури нових тарифів на громадський транспорт.

Таке одночасне підвищення вартості проїзду в різних містах експерти Нацбанку пов’язують зі зростанням операційних витрат перевізників — пальне, електроенергія та заробітні плати дорожчають, тож колишні тарифи перестають покривати собівартість перевезень.

Що це означає для пасажирів

Для пасажирів нова хвиля подорожчання означає збільшення щоденних транспортних витрат. За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, лише за перше півріччя 2026 року на компенсацію пільгового проїзду в метро та наземному транспорті Київ спрямував 366,6 мільйона гривень: із них «Київпастранс» отримав 186,8 мільйона, а метрополітен — 179,8 мільйона гривень.

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