Вінегрет — це класичний овочевий салат з буряком, картоплею та огірками, який готують без майонезу, а лише з олією, тож він виходить легким і корисним. Цей рецепт вінегрету особливо зручний, бо салат можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику кілька днів.

Рецепт ідеального салату Шуба ми вже публікували — а вінегрет готується зовсім по-іншому, без риби та майонезу, зате з таким же яскравим буряковим кольором.

Вінегрет — один із найвідоміших овочевих салатів на пострадянському просторі. Його готують на свята, дні народження та особливо на новорічний стіл, і рідко знайдеться людина, яка хоч раз не куштувала цю страву. Головні інгредієнти вінегрету — буряк, картопля, морква та солоні огірки, а замість майонезу салат заправляють олією, завдяки чому він виходить легким, ситним і повністю рослинним.

Інгредієнти для вінегрету

буряк — 4 великих штуки

картопля — 1 дуже велика або 2 великі бульби (краще жовта, наприклад «юконська золота», або червона)

морква — 3 великих штуки

цибуля біла — приблизно 60-70 г (1/3 склянки), дрібно нарізана

солоні огірки (не мариновані солодкі) — 4 маленьких

олія оливкова — 2 столові ложки

олія кунжутна смажена — 1 столова ложка (за бажанням, для наближення до смаку соняшникової олії)

сіль — 1 чайна ложка

чорний перець мелений — за смаком

Для вінегрету краще брати тверді, свіжі буряки — зів'ялі коренеплоди означають, що овоч застарий. Підійдуть і варені буряки у вакуумній упаковці або консервовані, лише промийте їх холодною водою. Моркви має бути небагато, щоб вона не робила салат надто солодким. Картоплю обирайте розсипчасту, а не ту, що розварюється й тримає форму зле. Замість білої цибулі можна взяти червону, а замість солоних огірків — квашену капусту.

Як приготувати вінегрет: покроково

Буряк варіть окремо від моркви та картоплі, інакше всі овочі забарвляться в рожевий колір. Покладіть буряк у каструлю, залийте холодною водою, накрийте кришкою, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до слабкого і варіть приблизно 1 годину, доки буряк легко проколюється ножем.

Одночасно в іншій каструлі відваріть моркву й картоплю: залийте холодною водою, накрийте кришкою, доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні 20-30 хвилин, доки овочі легко проколюються ножем.

Злийте воду з обох каструль і залиште овочі остигати без кришки, поки їх не можна буде безпечно взяти в руки — це займе приблизно 2 години. Не чистіть овочі до варіння, інакше вони розваряться.

Очистіть буряк, моркву й картоплю ножем для чищення овочів (моркву легше чистити поперек, а не вздовж) і наріжте всі овочі однаковими маленькими кубиками. Дрібно наріжте солоні огірки та цибулю.

Перекладіть усі нарізані інгредієнти у велику миску. Полийте оливковою олією та кунжутною олією (якщо використовуєте), додайте сіль і чорний перець. Обережно, але старанно перемішайте, щоб усе з'єдналося рівномірно.

Поставте вінегрет у холодильник приблизно на 2 години, після чого спробуйте на смак і за потреби додайте ще спецій. Подавайте салат охолодженим.

Готовий вінегрет зберігається в закритому контейнері в холодильнику приблизно 4 дні, а смак його стає навіть насиченішим наступного дня, коли всі інгредієнти встигають промаринуватися. Заморожувати салат не варто — після розморожування овочі перетворюються на кашу. Подавайте вінегрет як самостійну страву з житнім хлібом або як гарнір до м'яса на пікніку чи святковому столі.

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