Грибний салат з яйцями та ароматною заправкою готується менш ніж за 30 хвилин і чудово підходить для легкого обіду без розігрівання.

Рецепт салату «Мімоза» ми вже публікували — а грибний салат готується ще простіше і не потребує шарів. Це ситна закуска, яка поєднує смажені гриби, варені яйця та ароматну заправку на основі майонезу й гірчиці. Головна перевага рецепту — швидкість: весь салат готується менш ніж за 30 хвилин і смакує однаково добре теплим чи охолодженим.

Інгредієнти для грибного салату

оливкова олія — для смаження;

450 г свіжих білих грибів, нарізаних кубиками;

1 середня цибулина, дрібно нарізана;

1 зубчик часнику, подрібнений;

4 великих варених яйця, нарізаних кубиками;

приблизно 60 мл (невеликий пучок) свіжого кропу, дрібно нарізаного;

120 мл майонезу;

1 ст. ложка гірчиці дижон;

2 ч. ложки лимонного соку;

сіль та перець — за смаком.

Як приготувати грибний салат: покроково

Розігрійте велику сковороду на середньо-сильному вогні. Додайте 2-3 столові ложки оливкової олії, а потім гриби. Смажте близько 12-15 хвилин, поки вони не стануть золотистими і вся рідина не випарується. Перекладіть гриби в миску.

Поки гриби готуються, розігрійте другу сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні з 2 столовими ложками олії. Смажте дрібно нарізану цибулю 10-13 хвилин, поки вона не стане золотистою, після чого додайте подрібнений часник і смажте ще 1-2 хвилини до появи аромату. Додайте цибулю до грибів, а потім покладіть нарізані яйця та подрібнений кріп.

Для заправки змішайте майонез, гірчицю дижон і лимонний сік. Влийте заправку в салат і перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися нею. Легко посоліть і поперчіть за смаком.

Подавайте грибний салат теплим або охолодженим — він однаково смачний в обох варіантах. Чудовий спосіб подачі — на скибці хліба у вигляді відкритого бутерброда з маринованим огірочком на боці. Салат добре зберігається в холодильнику й наступного дня, а смак заправки з часом стає ще насиченішим.

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