У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може додати нову сімейну підставу для відстрочки від мобілізації. Розповідаємо, кого з батьків це торкнеться і як зміняться правила для військових.

Мобілізація та відстрочка в Україні знову можуть зазнати змін — цього разу депутати пропонують додати нову сімейну підставу, яка стосуватиметься батьків найменших дітей. 21 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15541, який може дати право на відстрочку чоловікам, у яких є дитина віком до одного року.

Зараз сам факт народження першої або другої дитини не дає військовозобов'язаному автоматичного права на відстрочку від мобілізації. Сімейні підстави в законі передбачені, однак вони стосуються інших ситуацій: троє і більше дітей, самостійне виховання дитини, виховання дитини з інвалідністю, а також окремі обставини, пов'язані з іншим із батьків.

Як повідомляє «Фарватер.Схід», автором документа виступив народний депутат Олексій Гончаренко. Законопроєкт пропонує доповнити перелік підстав пунктом про наявність у чоловіка дитини, якій ще не виповнилося одного року. Фактично батько зможе отримати відстрочку до досягнення дитиною однорічного віку.

Тут є важлива деталь: якщо норму ухвалять у запропонованому вигляді, «відстрочка на рік» не обов'язково означатиме дванадцять місяців від моменту звернення. Підставою буде саме наявність дитини віком до року. Тобто якщо на момент оформлення малюкові вже, наприклад, п'ять місяців, право на відстрочку фактично діятиме лише до того дня, коли дитині виповниться рік.

Свою ініціативу автор пов'язує не лише із соціальним захистом сім'ї, а й із демографічною кризою. На його думку, батько має отримати можливість бути поруч із матір'ю та новонародженою дитиною в перший і найскладніший рік життя. Водночас для армії будь-яке розширення переліку підстав для відстрочки означає зменшення мобілізаційного ресурсу — саме навколо цього, ймовірно, й точитиметься основна дискусія під час розгляду документа.

Які підстави для відстрочки діють зараз

Чинний перелік сімейних підстав для відстрочки від мобілізації охоплює: батьків трьох і більше дітей; того, хто самостійно виховує дитину; того, хто виховує дитину з інвалідністю; а також окремі ситуації, пов'язані з іншим із батьків. При цьому народження першої чи другої дитини до цього переліку не входить.

Що змінить новий законопроєкт

Якщо законопроєкт № 15541 ухвалять, у переліку підстав з'явиться додаткова — наявність дитини віком до одного року. Важливо розуміти: йдеться про законопроєкт, який ще не набув чинності. Наразі документ лише зареєстрований у парламенті і не дає жодних прав, поки не буде розглянутий та ухвалений.

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