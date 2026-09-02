Доплата до пенсії щомісяця виплачується українцям, які потребують постійного стороннього догляду, — у Пенсійному фонді пояснили, хто має право на таку грошову підтримку та як її оформити.

Пенсійні виплати в Україні у вересні знову в центрі уваги — Пенсійний фонд роз'яснив, кому щомісяця призначають доплату до пенсії за постійний сторонній догляд.

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України, право на таку грошову допомогу мають одинокі пенсіонери, які досягли 80-річного віку і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійної опіки. Також виплату надають одиноким малозабезпеченим людям із пенсією за віком чи інвалідністю, малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи та ветеранам війни.

Який розмір доплати до пенсії

Розмір надбавки прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень. Держава виплачує 40% від цієї суми, тому щомісячна доплата дорівнює 1 038 гривень.

Як оформити виплату

Подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або в ЦНАПі. Дистанційно документи приймають через портал і мобільний застосунок Пенсійного фонду, сервіс «Дія» та поштою.

Для оформлення потрібно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, заяву, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді та декларацію про доходи. За наявності додають рішення суду про визнання особи недієздатною або призначення опікуна.

Які ще надбавки можна отримати

Окрім допомоги на догляд, пенсіонери зі статусом «дитина війни» можуть розраховувати на щомісячну надбавку майже 800 гривень. А ті, хто щонайменше пів року проживає або працює у гірських населених пунктах, отримують додаткові 20% до основної пенсії.

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