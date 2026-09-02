Доплата к пенсии ежемесячно выплачивается украинцам, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, — в Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на такую денежную поддержку и как ее оформить.

Пенсионные выплаты в Украине в сентябре снова в центре внимания — Пенсионный фонд разъяснил, кому ежемесячно назначают доплату к пенсии за постоянный посторонний уход.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, право на такую денежную помощь имеют одинокие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждающиеся в постоянной опеке. Также выплату предоставляют одиноким малообеспеченным людям с пенсией по возрасту или инвалидности, малообеспеченным лицам с инвалидностью I группы и ветеранам войны.

Какой размер доплаты к пенсии

Размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен. Государство выплачивает 40% от этой суммы, поэтому ежемесячная доплата равна 1 038 гривням.

Как оформить выплату

Подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в ЦНАПе. Дистанционно документы принимают через портал и мобильное приложение Пенсионного фонда, сервис «Дія» и по почте.

Для оформления нужно подготовить паспорт, идентификационный код, заявление, заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в уходе и декларацию о доходах. При наличии добавляют решение суда о признании лица недееспособным или назначении опекуна.

Какие еще надбавки можно получить

Помимо помощи по уходу, пенсионеры со статусом «ребенок войны» могут рассчитывать на ежемесячную надбавку почти 800 гривен. А те, кто не менее полугода проживает или работает в горных населенных пунктах, получают дополнительные 20% к основной пенсии.

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