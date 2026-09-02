Ленивые вареники — это быстрый рецепт любимых украинских вареников без лепки: тесто из сыра просто нарезают на кусочки и отваривают за считанные минуты.

Рецепт домашних вареников с вишней мы уже публиковали — а ленивые вареники готовятся еще проще и вообще не требуют лепки.

Ленивые вареники — это классическое украинское блюдо, знакомое многим еще с детства: мамы и бабушки готовили их на быстрый завтрак или даже ужин. По вкусу они очень напоминают традиционные вареники с творогом, но без хлопот с тестом, начинкой и защипыванием краев. По сути это что-то среднее между настоящими варениками и итальянскими ньокки — мягкие сырные шарики, которые просто варят в воде. В классическом варианте используют домашний творог, но этот рецепт показывает, как сделать ленивые вареники с рикоттой — получится не менее вкусно, а готовятся они буквально за 30 минут.

Ингредиенты для ленивых вареников

рикотта (сыр) — примерно 480 г, со слитой сывороткой

яйца — 2 крупных

мука пшеничная — примерно 210 г (плюс немного для подпыления)

сахар — примерно 50 г

соль — примерно 1,5 г (щепотка)

масло сливочное — 30 г

йогурт, сметана, джем, масло и сахар — для подачи

Как приготовить ленивые вареники: пошагово

Поставьте большую кастрюлю с водой на огонь и доведите до кипения.

В большой миске соедините рикотту, яйца, муку, сахар и соль. Хорошо перемешайте до однородности — тесто получится довольно липким, это нормально.

Возьмите примерно пятую часть теста и выложите на хорошо подпыленную поверхность. Скатайте в жгутик, подсыпая муку по мере необходимости, чтобы тесто не прилипало к рукам.

Осторожно расплющите жгутик руками и нарежьте ножом на кусочки длиной примерно 2,5 см. Каждый кусочек аккуратно обваляйте в муке.

Щедро посолите кипящую воду — это предотвращает прилипание. Уменьшите огонь до средне-слабого: ленивые вареники очень деликатные, и бурное кипение им не нужно.

Опускайте заготовки в воду партиями и варите, не перемешивая, примерно 2-3 минуты. Затем осторожно перемешайте деревянной ложкой, чтобы вареники не прилипли ко дну.

Варите еще 3-4 минуты, пока вареники не всплывут на поверхность — в общей сложности процесс занимает примерно 7 минут. Дожидаться повторного бурного кипения не нужно, иначе вареники могут развалиться.

Достаньте готовые ленивые вареники шумовкой в миску, добавьте половину масла и перемешайте, чтобы они не слиплись. Повторите с оставшимися партиями теста.

Главный секрет — работать с тестом очень осторожно на каждом этапе: не переусердствовать с мукой (лучше, чтобы чувствовался вкус сыра), мягко скатывать жгутики, нежно опускать заготовки в воду и аккуратно перемешивать ложкой. Именно поэтому ленивые вареники не расползаются и остаются пышными.

Подавайте ленивые вареники горячими, пока масло еще тает: с ложкой сметаны или йогурта, джемом и посыпкой сахара. Остатки можно хранить в холодильнике в закрытом контейнере до 3 дней. Если любите менее сладкий вариант, уменьшите количество сахара в тесте — тогда блюдо можно подавать и как гарнир.

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