Грибной салат с яйцами и ароматной заправкой готовится менее чем за 30 минут и отлично подходит для легкого обеда без разогрева.

Рецепт салата «Мимоза» мы уже публиковали — а грибной салат готовится еще проще и не требует слоев. Это сытная закуска, которая сочетает жареные грибы, отварные яйца и ароматную заправку на основе майонеза и горчицы. Главное преимущество рецепта — скорость: весь салат готовится менее чем за 30 минут и одинаково хорош теплым или охлажденным.

Ингредиенты для грибного салата

оливковое масло — для жарки;

450 г свежих белых грибов, нарезанных кубиками;

1 средняя луковица, мелко нарезанная;

1 зубчик чеснока, измельченный;

4 крупных отварных яйца, нарезанных кубиками;

примерно 60 мл (небольшой пучок) свежего укропа, мелко нарезанного;

120 мл майонеза;

1 ст. ложка горчицы дижон;

2 ч. ложки лимонного сока;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить грибной салат: пошагово

Разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне. Добавьте 2-3 столовые ложки оливкового масла, а затем грибы. Жарьте около 12-15 минут, пока они не станут золотистыми и вся жидкость не испарится. Переложите грибы в миску.

Пока грибы готовятся, разогрейте вторую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне с 2 столовыми ложками масла. Жарьте мелко нарезанный лук 10-13 минут, пока он не станет золотистым, после чего добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1-2 минуты до появления аромата. Добавьте лук к грибам, а затем положите нарезанные яйца и измельченный укроп.

Для заправки смешайте майонез, горчицу дижон и лимонный сок. Влейте заправку в салат и перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись ею. Слегка посолите и поперчите по вкусу.

Подавайте грибной салат теплым или охлажденным — он одинаково вкусен в обоих вариантах. Отличный способ подачи — на кусочке хлеба в виде открытого бутерброда с маринованным огурчиком на боку. Салат хорошо хранится в холодильнике и на следующий день, а вкус заправки со временем становится еще насыщеннее.

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