Рецепт салата «Мимоза» мы уже публиковали — а грибной салат готовится еще проще и не требует слоев. Это сытная закуска, которая сочетает жареные грибы, отварные яйца и ароматную заправку на основе майонеза и горчицы. Главное преимущество рецепта — скорость: весь салат готовится менее чем за 30 минут и одинаково хорош теплым или охлажденным.
Ингредиенты для грибного салата
- оливковое масло — для жарки;
- 450 г свежих белых грибов, нарезанных кубиками;
- 1 средняя луковица, мелко нарезанная;
- 1 зубчик чеснока, измельченный;
- 4 крупных отварных яйца, нарезанных кубиками;
- примерно 60 мл (небольшой пучок) свежего укропа, мелко нарезанного;
- 120 мл майонеза;
- 1 ст. ложка горчицы дижон;
- 2 ч. ложки лимонного сока;
- соль и перец — по вкусу.
Как приготовить грибной салат: пошагово
Разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне. Добавьте 2-3 столовые ложки оливкового масла, а затем грибы. Жарьте около 12-15 минут, пока они не станут золотистыми и вся жидкость не испарится. Переложите грибы в миску.
Пока грибы готовятся, разогрейте вторую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне с 2 столовыми ложками масла. Жарьте мелко нарезанный лук 10-13 минут, пока он не станет золотистым, после чего добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1-2 минуты до появления аромата. Добавьте лук к грибам, а затем положите нарезанные яйца и измельченный укроп.
Для заправки смешайте майонез, горчицу дижон и лимонный сок. Влейте заправку в салат и перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись ею. Слегка посолите и поперчите по вкусу.
Подавайте грибной салат теплым или охлажденным — он одинаково вкусен в обоих вариантах. Отличный способ подачи — на кусочке хлеба в виде открытого бутерброда с маринованным огурчиком на боку. Салат хорошо хранится в холодильнике и на следующий день, а вкус заправки со временем становится еще насыщеннее.
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