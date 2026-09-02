За тиждень на Херсонщині погодили видачу житлових сертифікатів на понад 42,3 мільйона гривень — нові домівки зможуть придбати 40 родин, а ще трьом сім'ям компенсують ремонт.

Житлові сертифікати у Херсонській області за тиждень погодили одразу для кількох десятків родин, чиї домівки постраждали від війни. Загальна вартість погоджених житлових сертифікатів перевищила 42,3 мільйона гривень.

Як повідомляє Укрінформ, результати роботи комісій на брифінгу озвучив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Для участі в державній програмі «єВідновлення» за тиждень подали заявки ще 21 власник пошкодженого житла та 147 — вщент зруйнованого. Комісії опрацювали звернення й ухвалили рішення щодо частини з них.

Трьом сім'ям погодили компенсацію на ремонт осель загалом на 168 тисяч гривень. Ще 40 родин отримають житлові сертифікати загальною вартістю понад 42,3 мільйона гривень — ці гроші можна спрямувати на придбання нових домівок.

Програма «єВідновлення» доступна всім власникам знищеного чи пошкодженого житла, зокрема військовослужбовцям та їхнім родинам. Тобто родина військового, чию оселю зруйнували обстріли, може подати заявку нарівні з іншими власниками.

Як військовим оформити житловий сертифікат

Щоб отримати житловий сертифікат за програмою «єВідновлення», власнику зруйнованого житла слід подати заяву через застосунок «Дія» або найближчий ЦНАП. У заяві зазначають дані про знищене майно, після чого комісія при місцевій владі перевіряє документи та ухвалює рішення.

Для військових та їхніх родин умови ті самі, що й для решти власників: головне — підтвердити право власності на зруйновану оселю. Після погодження сертифікат використовують для купівлі нового житла, а оплата продавцю надходить безготівково.

Для порівняння: станом на 10 серпня 2026 року, за даними Укрінформу, на Херсонщині з початку року житлові сертифікати отримали вже 790 сімей на загальну суму понад 1 мільярд 181 мільйон гривень.