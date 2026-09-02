За неделю на Херсонщине согласовали выдачу жилищных сертификатов более чем на 42,3 миллиона гривен — новое жильё смогут приобрести 40 семей, ещё трём семьям компенсируют ремонт.

Жилищные сертификаты в Херсонской области за неделю согласовали сразу для нескольких десятков семей, чьи дома пострадали от войны. Общая стоимость одобренных жилищных сертификатов превысила 42,3 миллиона гривен.

Как сообщает Укринформ, итоги работы комиссий на брифинге озвучил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Для участия в государственной программе «єВідновлення» за неделю подали заявки ещё 21 владелец повреждённого жилья и 147 — полностью разрушенного. Комиссии обработали обращения и приняли решения по части из них.

Трём семьям согласовали компенсацию на ремонт домов в общей сложности на 168 тысяч гривен. Ещё 40 семей получат жилищные сертификаты общей стоимостью более 42,3 миллиона гривен — эти деньги можно направить на покупку новых домов.

Программа «єВідновлення» доступна всем владельцам уничтоженного или повреждённого жилья, в том числе военнослужащим и их семьям. То есть семья военного, чей дом разрушили обстрелы, может подать заявку наравне с другими владельцами.

Как военным оформить жилищный сертификат

Чтобы получить жилищный сертификат по программе «єВідновлення», владельцу разрушенного жилья нужно подать заявление через приложение «Дія» или ближайший ЦНАП. В заявлении указывают данные об уничтоженном имуществе, после чего комиссия при местной власти проверяет документы и принимает решение.

Для военных и их семей условия те же, что и для остальных владельцев: главное — подтвердить право собственности на разрушенное жильё. После согласования сертификат используют для покупки нового жилья, а оплата продавцу поступает безналично.

Для сравнения: по состоянию на 10 августа 2026 года, по данным Укринформа, на Херсонщине с начала года жилищные сертификаты получили уже 790 семей на общую сумму более 1 миллиарда 181 миллиона гривен.