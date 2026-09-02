В сентябре 2026 года тариф на электроэнергию для населения не изменится — бытовые потребители продолжат платить 4,32 грн за кВт·ч. Фиксированную цену правительство продлило до 31 октября включительно.

Ночной тариф на электроэнергию — лишь один из способов платить меньше, а вот общий тариф на свет в сентябре 2026 года для бытовых потребителей не изменится: украинцы продолжат платить 4,32 грн за кВт·ч. Такую фиксированную цену правительство продлило до 31 октября 2026 года включительно.

Для большинства домохозяйств в сентябре будет действовать единая ставка — 4,32 грн за кВт·ч. Сумма в платежке будет зависеть только от фактического объема потребленной электроэнергии.

Домохозяйства с электрическим отоплением в сентябре также будут рассчитываться по общему тарифу. Льготная цена для таких потребителей начнет действовать с 1 октября 2026 года и продлится до 30 апреля: если месячное потребление не превышает 2 тыс. кВт·ч, киловатт будет стоить 2,64 грн. За объемы сверх лимита придется платить 4,32 грн за кВт·ч.

Отдельные категории граждан могут пользоваться предусмотренными законодательством льготами и субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг — это еще один способ уменьшить сумму в платежке.

Сэкономить на электроэнергии можно с помощью двухзонного счетчика. При таком учете в ночной период — с 23:00 до 07:00 — применяется коэффициент 0,5 к фиксированной цене, поэтому ночной киловатт стоит 2,16 грн. А с 07:00 до 23:00 действует полная цена 4,32 грн за кВт·ч.

Как перейти на двухзонный тариф

Для расчетов по двухзонному тарифу нужен счетчик, который отдельно фиксирует потребление в дневные и ночные часы. Для его установки и параметризации следует обратиться к оператору системы распределения по месту жительства — именно этот оператор подскажет, какие документы нужны и сколько времени займет процедура.

Итак, с 1 сентября 2026 года повышения тарифа на электроэнергию для населения не будет: цена 4,32 грн за кВт·ч гарантированно будет действовать по меньшей мере до 31 октября. А уже с 1 октября для домохозяйств с электроотоплением снова начнут действовать льготные условия.

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