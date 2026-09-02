Месячные цены на газ для населения в сентябре немного снизились, годовые тарифы остались без изменений. Клиенты «Нафтогаза» по-прежнему платят 7,96 грн за кубометр.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине с 1 сентября остались в основном стабильными: месячные цены на газ для населения немного снизились, а годовые тарифы не изменились.

Об этом сообщает Inkorr, а детали действующих ставок приводит «Перший бізнесовий». В сентябре большинство домохозяйств продолжат платить за газ по тем же годовым договорам, которые заключили ранее.

Сколько стоит кубометр газа в сентябре

Клиенты «Нафтогаза», пользующиеся годовым тарифом, продолжат платить 7,96 грн за кубометр. У частных поставщиков годовая цена колеблется в пределах 8–10 грн за кубометр в зависимости от региона.

Отдельно каждый потребитель получает счет за распределение газа — его сумма рассчитывается индивидуально, исходя из объема потребления за предыдущий газовый год. Поэтому итоговая сумма в платежке может отличаться даже при одинаковой цене самого газа.

Месячные (сезонные) предложения поставщиков в сентябре оказались несколько ниже, чем в августе. Однако экономить стоит осторожно: месячная цена может вырасти уже в следующем месяце, тогда как годовой тариф фиксирует стоимость на весь отопительный сезон.

Что еще меняется в платежках

Тариф на электроэнергию для населения остается фиксированным — 4,32 грн за кВт·ч. Льготная ставка для домохозяйств с электроотоплением (2,64 грн за кВт·ч) начнет действовать с октября.

Как не переплачивать за газ

Проверьте, какой тариф у вас действует: годовой или месячный.

Сравните цены поставщиков перед сменой договора.

Вовремя передавайте показания счетчика, чтобы платить за фактическое потребление.

Помните: за доставку газа счет приходит отдельно.

В сентябре большинство украинцев получат привычные суммы в платежках за газ, однако стоит следить за местными решениями — в сфере водоснабжения отдельные общины могут точечно корректировать тарифы.

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