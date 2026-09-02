После достижения 60 лет у украинцев есть только три месяца, чтобы подать заявление на пенсию без потери денег. В Пенсионном фонде объяснили, как работает это правило и почему промедление может стоить выплат за несколько месяцев.

Пенсия в Украине: как не потерять дополнительные выплаты — тема, волнующая миллионы украинцев. Пенсионный фонд напомнил: после достижения 60 лет действует жёсткий дедлайн, пропуск которого обойдется пенсионеру потерей денег за несколько месяцев.

Заявление о назначении пенсии по возрасту можно подать после приобретения права на пенсию, а также заранее — не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Однако ключевое правило касается именно срока после дня рождения: если обратиться в течение трех месяцев, пенсию назначат со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если же подать документы позже — выплату начислят только со дня обращения.

Если человек достиг 60-летия в январе, а заявление подал в июле — пенсию назначат только с июля. Деньги за предыдущие месяцы — с февраля по июнь — теряются безвозвратно. В Пенсионном фонде подчеркивают: никаких исключений из этого правила нет, поэтому промедление буквально стоит пенсии.

Какой стаж требуется в 2026 году

Выход на пенсию по возрасту зависит от даты подачи заявления и наличия страхового стажа. В 2026 году требования таковы: для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 33 лет страхового стажа. Если стажа меньше — от 23 до 33 лет — пенсию назначат в 63 года. При наличии от 15 до 23 лет стажа придется ждать до 65 лет.

Требования к стажу постепенно растут: в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится уже 34 года, а с 2028 года — 35 лет страхового стажа. Те, кому на момент 60-летия не хватает нужного количества лет, могут приобрести право на пенсию позже — после накопления необходимого стажа.

Как оформить пенсию

Подать заявление можно несколькими способами. Самый простой — лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. Также документы принимают через веб-портал электронных услуг ПФУ и через портал «Дія» — в обоих случаях понадобится электронная подпись.

Что делать, чтобы не потерять выплаты

Пенсионный фонд советует заблаговременно проверить свой страховой стаж через электронные сервисы. Это позволяет увидеть, учтены ли все периоды работы, и заранее выяснить, хватает ли стажа для выхода на пенсию. Особенно это актуально для людей, которые меняли место жительства из-за войны, находятся за границей или имеют документы о работе за разные периоды.

Страховой стаж после 1 января 2004 года рассчитывается по данным реестра застрахованных лиц. Для периодов работы до этой даты используют трудовую книжку и другие документы, подтверждающие стаж. Если каких-то записей не хватает, лучше подготовить нужные бумаги заранее, не дожидаясь дня рождения.

Как сообщает Первый деловой, нарушение трехмесячного срока приводит к тому, что пенсионер теряет право на получение выплат за период между днем достижения пенсионного возраста и днем фактического обращения в ПФУ.

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