Координационный центр «Вільні разом» в Днепре за неделю оказал переселенцам из Херсонской области гуманитарную, юридическую, психологическую и медицинскую поддержку. Центры работают в 14 городах Украины.

Гуманитарную помощь для ВПЛ Херсонской области оказывают еженедельно в координационном центре «Вільні разом» в Днепре — там опубликовали отчет о поддержке переселенцев за последнюю неделю. О направлениях работы рассказали в Херсонской ОВА.

Новоприбывших переселенцев обеспечили продуктовыми наборами: рисом от «Hope Europe pour l'Ukraine», майонезом от «Карітас Волинь», печеньем, одеждой и наборами «Baby Box» от БФ «HumAid». Также людям передали очки от БФ «Крок з надією» и «Hope Europe pour l'Ukraine», а от БФ «HumAid» поступил очередной гуманитарный груз.

Юридическая и психологическая поддержка

Юристы БФ «Рокада», БФ «Право на захист» и ОО «Art of Aid» предоставили 15 индивидуальных юридических консультаций. Юрисконсульт БФ «Рокада» провел информационную встречу для 21 семьи, участники получили гигиенические наборы.

Накануне учебного года представители БФ «Посмішка UA» провели тренинг по психологической разгрузке для учителей. Психолог Международного комитета спасения (IRC) организовала занятие клуба «Будь в ресурсі», а специалисты БФ «Team4UA» — сеанс арт-терапии в технике зентангл.

Медицинская помощь и социальные сервисы

Услугами банка одежды воспользовались 38 человек, социальной прачечной — 11. Состоялся прием терапевта и гинеколога Нововоронцовской центральной районной больницы: врачи провели 32 консультации и 72 диагностических обследования — онкологический осмотр, флюорографию и УЗИ.

Для детей работали кружки «Мама + Я» и «Читайлик», прошли мастер-классы по изготовлению полигонального панно и окопных свечей для ВСУ. В рамках проекта «Спортивні разом» организовали тренировки по карате и занятия в теннисной секции «SET», а дети побывали на экскурсии за кулисами телеканала «ДніпроTV», в «Динопарку» и на спектакле в театре «Арт-Фронт».

Куда обращаться за помощью

Херсонские центры «Вільні разом» продолжают работать в 14 украинских городах. Там ВПЛ из Херсонской области могут получить гуманитарную, юридическую, психологическую, социальную и медицинскую помощь. Актуальную контактную информацию публикует Херсонская ОВА: горячая линия — 0800 330 951 и 0800 101 102, сайт — khoda.gov.ua.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для переселенцев из Херсонской области: где оказывают важную поддержку.