С начала сентября украинские АЗС обновили розничные цены на топливо: в одной из крупных сетей бензин подорожал. Самый дешевый бензин А-92 продают по 76,90 грн/л, самый дорогой А-100 — по 93,90 грн/л.

Цены на топливо в Украине по состоянию на 1 сентября снова изменились — сети АЗС переписали ценники на бензин, дизель и автогаз после выходных. Заметнее всего подорожал обычный бензин А-95 в сети WOG, тогда как другие крупные операторы удержали тарифы предыдущего дня.

На станциях WOG бензин А-95 Евро и фирменный Mustang 95 прибавили по 1 гривне: А-95 Евро теперь стоит 83,90 грн/л (было 82,90 грн), а Mustang 95 — 86,90 грн/л (было 85,90 грн). В сетях OKKO, SOCAR и «Укрнафта» ценники остались без изменений.

Сколько стоит топливо 1 сентября

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 93,90 грн/л; бензин Pulls 95 — 86,90 грн/л; бензин А-95 Евро — 83,90 грн/л; дизель Pulls — 96,90 грн/л; дизель Евро — 93,90 грн/л; автогаз — 44,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 93,90 грн/л; бензин 95 Mustang — 86,90 грн/л; бензин 95 Евро — 83,90 грн/л; дизель Mustang — 96,90 грн/л; дизель Евро-5 — 93,90 грн/л; автогаз — 44,50 грн/л.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 93,90 грн/л; бензин NANO 95 — 86,90 грн/л; бензин А-95 — 83,90 грн/л; дизель NANO Extro — 97,90 грн/л; дизель NANO — 94,90 грн/л; автогаз — 44,90 грн/л.

«Укрнафта»:

Бензин 95 Energy — 81,90 грн/л; бензин А-95 — 78,90 грн/л; бензин А-92 — 76,90 грн/л; дизель Energy — 91,90 грн/л; дизель — 89,90 грн/л; автогаз — 42,90 грн/л.

Самое доступное топливо среди крупных сетей остается в «Укрнафте»: бензин А-92 продают по 76,90 грн/л, А-95 — по 78,90 грн/л, а автогаз — по 42,90 грн/л. В то же время в государственной сети до сих пор нет в продаже бензина А-98 (Energy), который ранее предлагали по 85,90 грн/л.

Где дешевле всего заправиться

Самые низкие цены на все виды топлива держит «Укрнафта»: здесь и бензин, и дизель, и автогаз дешевле, чем в OKKO, WOG или SOCAR. Самый дорогой дизель — у SOCAR (дизель NANO Extro — 97,90 грн/л), а самый дорогой автогаз — по 44,90 грн/л в OKKO и SOCAR.

Ранее Politeka сообщала, подорожание квартир в Украине: как изменились цены на жилье.

Также Politeka сообщала, цены на фрукты в Украине: сколько теперь стоит килограмм популярной ягоды.