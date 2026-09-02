У Чернівцях 2 вересня через аварійний витік на водогоні частина міста тимчасово залишилася без води. Комунальники назвали адреси, де водопостачання мають відновити орієнтовно до 16:00.

Відключення води у Чернівцях знову зачепило частину міста — у середу, 2 вересня, комунальники тимчасово припинили водопостачання через аварійний витік на водогоні.

Як повідомили у КП «Чернівціводоканал», передає BUK media, причиною став аварійний витік на вулиці Лева Сандуляка, 6А. Через пошкодження мережі без води залишилися мешканці низки будинків, а фахівці одразу взялися за ремонтні роботи.

Воду планують повернути орієнтовно до 16:00. Без водопостачання до цього часу будуть такі адреси: вулиця Лева Сандуляка, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А; вулиця Северина Скальда, 2, 4; вулиця Головна, 162, а також прилеглі будинки.

Мешканців, яких торкнулося відключення, просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням і по змозі заздалегідь зробити запас води для побутових потреб.

Що робити, якщо води немає після 16:00

Інформацію про планові та аварійні відключення у Чернівцях публікують на офіційних ресурсах КП «Чернівціводоканал». Якщо після зазначеного часу вода так і не з'явилася, варто звернутися до диспетчерської служби підприємства.

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