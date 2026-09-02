У Миколаєві ціни на житло лишаються одними з найнижчих в Україні — однокімнатну квартиру на вторинці можна знайти від $5 тис., а комфортний варіант у середньому коштує близько $21 тис.

Графіки відключення світла у Миколаєві на цих вихідних не зупинили ринок нерухомості: ціни на квартири тут лишаються одними з найнижчих в Україні, свідчать дані сервісу ЛУН, які проаналізував «Главком».

Середня однокімнатна квартира в Миколаєві зараз коштує $21 тис. — за рік вона подорожчала на 5%. Двокімнатна обійдеться приблизно у $30,5 тис. (мінус 1% за рік), а трикімнатна — $42 тис., і її ціна за рік майже не змінилася.

Ціни по районах Миколаєва

Найдешевші однокімнатні квартири — у Корабельному районі ($15 тис.), найдорожчі — в Центральному ($26 тис.). Інгульський район пропонує «однушки» близько $19 тис., Заводський — $24 тис.

Двокімнатні коштують від $25 тис. у Корабельному до $40 тис. у Центральному, а трикімнатні — від $38 тис. в Інгульському до $51,3 тис. у Центральному районі.

Найдешевші та найдорожчі варіанти

Найбюджетнішу однокімнатну квартиру продають за $5 тис. — це 23 кв. м без ремонту на вулиці Ковальській у Заводському районі. За $5,5 тис. можна взяти помешкання на 21,9 кв. м на вулиці Райдужній у Корабельному районі, ще за $5,6 тис. — квартиру в будинку до 1917 року на Великій Морській, стан якої в оголошенні названо аварійним.

Найдорожча однокімнатна квартира у продажу сягає $125 тис., однак житло з якісним ремонтом у середньому можна придбати за $70 тис. Двокімнатні стартують від $7 тис., трикімнатні — від $10 тис.

Що з новобудовами

Новобудов у Миколаєві мало: у продажу лише 31 секція, ще 13 будуються, а нових котлованів не копають. Медіанна стартова ціна квадратного метра — близько 31,5 тис. грн ($700). В економ-сегменті метр коштує близько $630, у комфорт- і бізнес-класі — $700, у преміум — понад $1550.

Через близькість до фронту різкого стрибка цін аналітики не прогнозують: ринок, найімовірніше, відновлюватиметься поступово, і найбільший потенціал подорожчання мають райони, де житло найбільше втратило в ціні.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Миколаївській області 28 та 29 серпня.

Також Politeka повідомляла, зміни в школах у Миколаєві.

Як повідомляла Politeka, відключення води у Миколаєві.