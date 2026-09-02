Фрикадельки у вершковому соусі — це соковиті м'ясні кульки з ароматними спеціями, які готуються значно швидше за традиційну шведську страву, зберігаючи весь її насичений смак. Подавайте їх із картопляним пюре чи макаронами — і матимете справжню домашню комфортну їжу.

Рецепт котлет з курячої грудки ми вже публікували — а фрикадельки готуються за дещо іншим принципом, хоча теж підкорюють ніжністю та соковитістю.

Фрикадельки — одна з найпопулярніших м'ясних страв у світі, і в кожній кухні є свій варіант. Цей рецепт натхненний класичною шведською традицією: м'ясні кульки з легким відтінком мускатного горіха та душистого перцю тонуть у густому вершковому соусі, який робить страву особливо апетитною. Головна перевага цього рецепта — простота: жодних складних технік, лише звичайна сковорода і десь 40 хвилин часу.

Інгредієнти для фрикадельок

Для м'ясних кульок:

450 г нежирного яловичого фаршу (10-15% жирності)

450 г свинячого фаршу

1 невелика цибулина, натерта на дрібній тертці

2 зубчики часнику, подрібнені

1 велике яйце

80 мл (приблизно 1/3 склянки) панірувальних сухарів панко

60 мл (1/4 склянки) молока

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного перцю

1/4 ч. л. душистого перцю

1/4 ч. л. мускатного горіха

2 ст. л. оливкової олії для смаження (за потреби більше)

Для вершкового соусу:

60 г (4 ст. л.) незбираного масла

700 мл (3 склянки) яловичого бульйону

240 мл (1 склянка) вершків для збивання (жирних вершків)

3 ст. л. пшеничного борошна

1/2 ч. л. гірчиці дижон

сіль і перець за смаком

Як приготувати фрикадельки: покроково

У великій мисці з'єднайте яловичий і свинячий фарш. Натріть цибулину прямо в цю миску на дрібній тертці.

В окремій маленькій мисці змішайте панко з молоком і дайте настоятися кілька хвилин, потім додайте до фаршу.

Додайте яйце, часник, сіль, чорний перець, душистий перець і мускатний горіх. Добре перемішайте руками до однорідної маси і сформуйте 24 кульки однакового розміру — для рівномірного просмажування зручно скористатися невеликою ложкою для мороженого.

Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажуйте фрикадельки партіями, перевертаючи, приблизно 6-7 хвилин до золотистої скоринки і повної готовності всередині. Готові кульки перекладіть на тарілку і накрийте, щоб не остигли.

У тій самій сковороді розтопіть масло, всипте борошно і швидко вимішайте, готуючи до золотистого кольору.

Влийте бульйон, вершки та гірчицю дижон, приправте сіллю і перцем за смаком. Доведіть соус до кипіння і варіть, періодично помішуючи, доки він не загусне — це займає приблизно 5-7 хвилин.

Поверніть фрикадельки в соус, перемішайте і прогрійте кілька хвилин, доки вони не стануть гарячими.

Подавайте фрикадельки у вершковому соусі гарячими, поливаючи соусом картопляне пюре, яєчну локшину або улюблені макарони. Готові кульки можна заморозити: викладіть їх на лист і заморозьте без упаковки, а потім перекладіть у пакет для заморозки — розморожуйте протягом ночі перед подачею. Якщо хочете уникнути смаження, фрикадельки можна запекти у духовці за 200°C протягом 12-15 хвилин до готовності.

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