В Николаеве цены на жилье остаются одними из самых низких в Украине — однокомнатную квартиру на вторичке можно найти от $5 тыс., а комфортный вариант в среднем стоит около $21 тыс.

Графики отключения света в Николаеве на этих выходных не остановили рынок недвижимости: цены на квартиры здесь остаются одними из самых низких в Украине, свидетельствуют данные сервиса ЛУН, которые проанализировал «Главком».

Средняя однокомнатная квартира в Николаеве сейчас стоит $21 тыс. — за год она подорожала на 5%. Двухкомнатная обойдется примерно в $30,5 тыс. (минус 1% за год), а трехкомнатная — $42 тыс., и ее цена за год почти не изменилась.

Цены по районам Николаева

Самые дешевые однокомнатные квартиры — в Корабельном районе ($15 тыс.), самые дорогие — в Центральном ($26 тыс.). Ингульский район предлагает «однушки» около $19 тыс., Заводской — $24 тыс.

Двухкомнатные стоят от $25 тыс. в Корабельном до $40 тыс. в Центральном, а трехкомнатные — от $38 тыс. в Ингульском до $51,3 тыс. в Центральном районе.

Самые дешевые и самые дорогие варианты

Самую бюджетную однокомнатную квартиру продают за $5 тыс. — это 23 кв. м без ремонта на улице Ковальской в Заводском районе. За $5,5 тыс. можно взять жилье на 21,9 кв. м на улице Радужной в Корабельном районе, еще за $5,6 тыс. — квартиру в доме постройки до 1917 года на Большой Морской, состояние которой в объявлении названо аварийным.

Самая дорогая однокомнатная квартира в продаже достигает $125 тыс., однако жилье с качественным ремонтом в среднем можно купить за $70 тыс. Двухкомнатные стартуют от $7 тыс., трехкомнатные — от $10 тыс.

Что с новостройками

Новостроек в Николаеве мало: в продаже лишь 31 секция, еще 13 строятся, а новых котлованов не копают. Медианная стартовая цена квадратного метра — около 31,5 тыс. грн ($700). В эконом-сегменте метр стоит около $630, в комфорт- и бизнес-классе — $700, в премиум — более $1550.

Из-за близости к фронту резкого скачка цен аналитики не прогнозируют: рынок, скорее всего, будет восстанавливаться постепенно, и наибольший потенциал подорожания имеют районы, где жилье больше всего потеряло в цене.

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