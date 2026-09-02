Компот из яблок — простой осенний напиток из детства, который готовится без сахара за считанные минуты и на вкус лучше любого магазинного сока.

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Компот из яблок — это тот напиток, который варили еще бабушки осенью, когда яблоки собирали прямо с дерева. Он получается ароматным, легким и освежающим, а благодаря апельсиновому соку и ванили имеет неожиданно яркий вкус. Главное преимущество этого рецепта — компот можно сделать практически без сахара, подсластив напиток по вкусу уже в чашке, а не в самой кастрюле.

Ингредиенты для компота из яблок

вода — столько, чтобы покрыть яблоки в кастрюле;

крупные яблоки — несколько штук (по желанию можно очистить от кожуры);

апельсин — 1 штука (нужен только сок);

ванильный экстракт — 1 столовая ложка;

сахар или подсластитель — по вкусу, примерно 1 чайная ложка на порцию готового напитка.

Если планируете потом есть яблоки из компота, очистите их от кожуры и серединки и порежьте кусочками. Если яблоки пойдут только на напиток, достаточно хорошо вымыть плоды, вырезать серединку и порезать — кожуру снимать не обязательно.

Как приготовить компот из яблок: пошагово

Доведите воду в кастрюле до кипения.

Добавьте в воду подготовленные яблоки, сок одного апельсина и столовую ложку ванильного экстракта.

Когда компот снова закипит, варите его еще 2-3 минуты при активном кипении, после чего выключите огонь.

Дайте напитку полностью остыть естественным образом, не вынимая яблоки — они и дальше будут отдавать аромат жидкости.

Перед подачей налейте компот в чашку или стакан и подсластите по вкусу — примерно чайной ложки сахара или подсластителя на порцию достаточно, чтобы напиток стал приятно сладким.

Компот из яблок можно подавать сразу теплым, охлажденным в холодильнике или со льдом — в зависимости от времени года. Такой напиток хорошо хранится несколько дней в холодильнике в закрытой емкости, а разваренные яблоки из него можно есть как отдельный десерт или добавлять в кашу.

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