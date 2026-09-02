С сентября 2026 года в Украине ряд категорий граждан остается защищенным от мобилизации — перечень не изменился, но каждое основание нужно оформить вовремя.

Мобилизация в Украине с 1 сентября оставила неизменным перечень тех, кого не призывают. Военное положение и общую мобилизацию продлили до 31 октября 2026 года, поэтому действовавшие ранее правила сохраняются. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на материал УНИАН.

Кого не могут мобилизовать с 1 сентября

Согласно статье 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», от призыва защищены такие категории:

люди, которых ВВК признала непригодными по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью I, II или III группы;

мужчины до 25 лет, которые еще не стали на воинский учет;

родители, воспитывающие троих и более детей до 18 лет;

одинокие родители;

родители и опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, а также детей-сирот;

люди, ухаживающие за тяжелобольными родственниками или лицами с инвалидностью I–II группы;

студенты дневной формы, аспиранты, докторанты, преподаватели и ученые с оформленной отсрочкой;

забронированные работники критической инфраструктуры, оборонной отрасли и стратегических предприятий;

часть госслужащих и судей;

люди, чьи близкие погибли или пропали без вести на войне;

бывшие пленные;

женщины, для которых мобилизация является добровольной.

Чаще всего основанием для освобождения от службы становятся тяжелые болезни сердца и сосудов, прогрессирующая онкология, серьезные психические расстройства, полная потеря зрения или слуха, а также значительные нарушения опорно-двигательной и нервной систем.

Инвалидность — не автоматическая отсрочка

Инвалидность любой группы защищает от мобилизации, однако сама по себе не заменяет оформление отсрочки. Повестка может прийти, если отсрочку не оформили, человек не прошел повторный осмотр, при переосвидетельствовании инвалидность сняли или предыдущий срок отсрочки завершился.

Кого полностью снимают с воинского учета

Отдельно статья 37 закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает полное снятие с воинского учета. Это, в частности, люди, признанные непригодными по состоянию здоровья, граждане после 60 лет, те, кто утратил украинское гражданство, а также лица, которых суд объявил умершими или пропавшими без вести. Это уже не отсрочка, а полное снятие с учета.

Как оформить отсрочку

Любое основание для отсрочки нужно оформить и вовремя продлевать. Если в реестрах есть ошибки или не хватает необходимых данных, следует обратиться в ЦНАП.

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