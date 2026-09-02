Подорожание продуктов в Киевской области имеет неодинаковую динамику в зависимости от категории.

Подорожание продуктов в Киевской области больше всего отразилось на стоимости яблок, сообщает издание Politeka.

Килограмм фруктов в настоящее время обходится в среднем в 56,86 грн, тогда как предыдущий показатель составил 39,99.

Заметная разница есть и между торговыми сетями. У Auchan яблоки стоят 49,90 гривен за килограмм, у Novus – 45,69, а Megamarket установил ценник 75. Таким образом, выбор магазина может дать разницу свыше 29 грн.

Среди мясной продукции килограмм голени "Наша Ряба" имеет среднюю стоимость 118,75 гривен. Ранее аналогичный показатель находился на уровне 117, поэтому прирост составил 1,75.

Предложения сетей существенно отличаются. У Auchan за килограмм просят 95,50 грн, тогда как Metro продает аналогичную позицию за 142 гривны. Разница между двумя ценниками составляет 46,50 грн.

Плавленый сыр "Ферма Дружба" жирностью 55%, упаковка 70 граммов, сейчас стоит в среднем 29,80 грн. Предыдущий уровень составил 28,77, следовательно, увеличение равняется 1,03.

Самое низкое предложение среди приведенных магазинов – 23,50 гривны в Auchan. В Megamarket товар стоит 31, Novus предлагает его за 30,99, а Metro – за 33,70.

Удорожание продуктов в Киевской области имеет неодинаковую динамику в зависимости от категории. Заметнее всего изменился фруктовый сегмент, тогда как мясо и молочная продукция прибавили значительно меньше.

Общая картина свидетельствует о важности сравнения цен перед покупкой. Особенно это касается яблок и куриной голени, где разница между торговыми сетями составляет десятки гривен.

В дальнейшем конечная стоимость продуктовой корзины зависит от дальнейших изменений цен и предложений торговых сетей.

Источник: Минфин

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