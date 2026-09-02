Пенсионный фонд напомнил получателям пенсии, субсидий и социальных выплат об обязанности сообщать об изменениях персональных данных в течение 10 дней — иначе излишне начисленные деньги придётся вернуть.

Пенсия в Украине: в ПФУ предупредили о новой обязанности для получателей выплат — об изменениях персональных данных государство нужно уведомлять в течение 10 дней.

Пенсионный фонд Украины напоминает: все, кто получает пенсии, субсидии или социальные выплаты, обязаны сообщать фонду, если изменились фамилия, паспорт, телефон, банковский счёт или место работы. Если в 10 дней не уложиться, система продолжает считать выплату по старым данным, а излишне начисленные деньги впоследствии потребуют вернуть.

Чаще всего переплата возникает, когда человек официально устроился на работу, но не сообщил об этом в ПФУ. Тогда фонд какое-то время платит ему как неработающему — образуется долг перед государством, который придётся возвращать в бюджет. Молчание также влияет на право на отдельные надбавки, индексацию и перерасчёты, поэтому пенсия в дальнейшем может стать меньше.

Какие изменения нужно зафиксировать в течение 10 дней

Сообщить в ПФУ нужно об изменении фамилии или паспортных данных, контактной информации (номер телефона или электронная почта), банковских реквизитов, на которые поступают средства, места работы (трудоустройство или увольнение), а также об открытии или закрытии ФОП.

Особенно внимательными стоит быть тем, кто недавно обновлял паспорт, менял банковскую карту или счёт либо выходил на новую работу — именно эти ситуации чаще всего вызывают расхождения в данных.

Как сообщить в ПФУ об изменениях

Подать обновлённые данные можно несколькими способами: через веб-портал ПФУ в личном кабинете, в любом сервисном центре фонда лично, обычной почтой заказным письмом или через работодателя, если изменения касаются трудовых отношений.

Самый быстрый вариант — электронный кабинет на веб-портале ПФУ: заявление со сканами документов подаётся онлайн круглосуточно, без очередей.

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