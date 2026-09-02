Салат цезарь готовится с хрустящими чесночными гренками, аппетитными кусочками бекона и сытной домашней заправкой на анчоусах, которая не уступает ресторанной. Этот рецепт можно дополнить куриным филе и яйцом, превратив легкую закуску в полноценный ужин.

Рецепт салата из свеклы в горячем маринаде мы уже публиковали — а салат цезарь готовится совершенно иначе и требует отдельного внимания к заправке.

Салат цезарь — один из самых известных салатов в мире, который можно встретить в меню практически любого ресторана. Главная особенность этого рецепта — домашняя заправка на основе анчоусов, которая по вкусу превосходит любую готовую соусную заправку из магазина. Салат цезарь можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить куриным филе и яйцом, превратив его в полноценный ужин.

Ингредиенты для салата цезарь

Для заправки:

майонез — 240 мл (1 стакан)

чеснок — 1/2 ч. л., мелко натертый

анчоусы — 2 филе (или 3/4 ч. л. анчоусной пасты)

свежий лимонный сок — 2 ст. л.

горчица дижонская — 1 ч. л.

соус ворчестер — 1 ч. л.

свежетертый пармезан — 120 мл (1/2 стакана), или 80 мл готового тертого

молоко — 3-4 ст. л. (для нужной консистенции)

соль — 1/4 ч. л.

черный перец — 1/4 ч. л.

Для чесночных гренок:

белый хлеб — 2-3 ломтика толщиной около 1,5 см

чеснок — 1 зубчик, разрезанный пополам

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — 1/4 ч. л.

Для салата:

бекон — 150 г, приготовленный и порезанный

листья салата ромен (кос) — около 2,4 л нарезанного (примерно 1 крупный кочан, 2 средних или 3 маленьких)

пармезан свежетертый — для подачи

Дополнительно, по желанию:

куриное филе — 500 г (2 куска)

яйца — 2-4 шт.

соль и перец — по 1/2 ч. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

Как приготовить салат цезарь: пошагово

Для заправки сложите в чашу блендера майонез, чеснок, анчоусы, лимонный сок, горчицу, соус ворчестер, пармезан и 3 ст. л. молока. Взбейте до однородности, попробуйте и при необходимости добавьте соль, перец и остальное молоко, чтобы получить желаемую густоту. Заправку стоит оставить минимум на 20 минут, чтобы вкусы раскрылись.

Положите бекон на холодную сковороду без масла и включите средне-сильный огонь. Обжаривайте до золотистой корочки с одной стороны, переверните и обжарьте другую сторону. Переложите на бумажное полотенце, охладите и порежьте.

Разогрейте духовку до 180°C. Подсушите хлеб в тостере около 1 минуты (или в духовке по 2 минуты с каждой стороны), чтобы поверхность подсохла, но не подгорела. Натрите обе стороны ломтиков разрезанным чесноком, при желании срежьте корочку и порежьте кубиками — должно получиться около 360 мл гренок. Полейте 1-2 ст. л. оливкового масла, посыпьте солью и выпекайте до золотистого цвета, один раз перемешав. Хлеб для сэндвичей испечется примерно за 7 минут, хлеб типа закваски — за 12-15 минут.

Положите листья салата в большую миску, добавьте половину заправки и хорошо перемешайте, попробуйте и добавьте еще заправки по желанию. Переложите в сервировочную миску, добавьте бекон и гренки, посыпьте пармезаном и подавайте.

Если готовите салат цезарь с куриным филе и яйцом: положите яйца в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения на средне-высоком огне, уменьшите до среднего и варите 3 минуты для мягкого желтка, 4 минуты для плотного или 6 минут для сваренного вкрутую. Сразу облейте холодной водой 15 секунд, а затем оставьте в холодной воде на 5 минут и очистите.

Отбейте куриные филе до одинаковой толщины около 1,2 см или разрежьте каждое пополам вдоль. Посолите и поперчите с обеих сторон. Обжарьте на оставшемся после бекона жире — 5 минут с одной стороны и 2 минуты с другой. Дайте курице отдохнуть под фольгой 5 минут, порежьте на кусочки и добавьте в салат вместе с яйцами.

Подавайте салат цезарь сразу после заправки — он сохраняет хрусткость около 20 минут, а затем листья начинают становиться мягкими. Если планируете взять салат с собой, держите все компоненты отдельно и соедините их непосредственно перед подачей. Готовую заправку можно хранить в холодильнике 3-4 дня — считается, что со временем ее вкус становится еще лучше.

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