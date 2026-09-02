Рецепт салата из свеклы в горячем маринаде мы уже публиковали — а салат цезарь готовится совершенно иначе и требует отдельного внимания к заправке.
Салат цезарь — один из самых известных салатов в мире, который можно встретить в меню практически любого ресторана. Главная особенность этого рецепта — домашняя заправка на основе анчоусов, которая по вкусу превосходит любую готовую соусную заправку из магазина. Салат цезарь можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить куриным филе и яйцом, превратив его в полноценный ужин.
Ингредиенты для салата цезарь
Для заправки:
- майонез — 240 мл (1 стакан)
- чеснок — 1/2 ч. л., мелко натертый
- анчоусы — 2 филе (или 3/4 ч. л. анчоусной пасты)
- свежий лимонный сок — 2 ст. л.
- горчица дижонская — 1 ч. л.
- соус ворчестер — 1 ч. л.
- свежетертый пармезан — 120 мл (1/2 стакана), или 80 мл готового тертого
- молоко — 3-4 ст. л. (для нужной консистенции)
- соль — 1/4 ч. л.
- черный перец — 1/4 ч. л.
Для чесночных гренок:
- белый хлеб — 2-3 ломтика толщиной около 1,5 см
- чеснок — 1 зубчик, разрезанный пополам
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль — 1/4 ч. л.
Для салата:
- бекон — 150 г, приготовленный и порезанный
- листья салата ромен (кос) — около 2,4 л нарезанного (примерно 1 крупный кочан, 2 средних или 3 маленьких)
- пармезан свежетертый — для подачи
Дополнительно, по желанию:
- куриное филе — 500 г (2 куска)
- яйца — 2-4 шт.
- соль и перец — по 1/2 ч. л.
- оливковое масло — 1 ст. л.
Как приготовить салат цезарь: пошагово
Для заправки сложите в чашу блендера майонез, чеснок, анчоусы, лимонный сок, горчицу, соус ворчестер, пармезан и 3 ст. л. молока. Взбейте до однородности, попробуйте и при необходимости добавьте соль, перец и остальное молоко, чтобы получить желаемую густоту. Заправку стоит оставить минимум на 20 минут, чтобы вкусы раскрылись.
Положите бекон на холодную сковороду без масла и включите средне-сильный огонь. Обжаривайте до золотистой корочки с одной стороны, переверните и обжарьте другую сторону. Переложите на бумажное полотенце, охладите и порежьте.
Разогрейте духовку до 180°C. Подсушите хлеб в тостере около 1 минуты (или в духовке по 2 минуты с каждой стороны), чтобы поверхность подсохла, но не подгорела. Натрите обе стороны ломтиков разрезанным чесноком, при желании срежьте корочку и порежьте кубиками — должно получиться около 360 мл гренок. Полейте 1-2 ст. л. оливкового масла, посыпьте солью и выпекайте до золотистого цвета, один раз перемешав. Хлеб для сэндвичей испечется примерно за 7 минут, хлеб типа закваски — за 12-15 минут.
Положите листья салата в большую миску, добавьте половину заправки и хорошо перемешайте, попробуйте и добавьте еще заправки по желанию. Переложите в сервировочную миску, добавьте бекон и гренки, посыпьте пармезаном и подавайте.
Если готовите салат цезарь с куриным филе и яйцом: положите яйца в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения на средне-высоком огне, уменьшите до среднего и варите 3 минуты для мягкого желтка, 4 минуты для плотного или 6 минут для сваренного вкрутую. Сразу облейте холодной водой 15 секунд, а затем оставьте в холодной воде на 5 минут и очистите.
Отбейте куриные филе до одинаковой толщины около 1,2 см или разрежьте каждое пополам вдоль. Посолите и поперчите с обеих сторон. Обжарьте на оставшемся после бекона жире — 5 минут с одной стороны и 2 минуты с другой. Дайте курице отдохнуть под фольгой 5 минут, порежьте на кусочки и добавьте в салат вместе с яйцами.
Подавайте салат цезарь сразу после заправки — он сохраняет хрусткость около 20 минут, а затем листья начинают становиться мягкими. Если планируете взять салат с собой, держите все компоненты отдельно и соедините их непосредственно перед подачей. Готовую заправку можно хранить в холодильнике 3-4 дня — считается, что со временем ее вкус становится еще лучше.
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