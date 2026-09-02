Шакшука — это яйца, запеченные в густом томатном соусе со специями, которые подают прямо на стол в сковороде. Этот рецепт интересен тем, что соус готовится в три слоя вкуса, а не просто заливается консервированными томатами.

Рецепт фрикаделек в сливочном соусе мы уже публиковали — а шакшука готовится совсем иначе: здесь главные герои не мясные шарики, а яйца, которые доводят до готовности прямо в ароматном томатном соусе.

Шакшука — блюдо родом из Северной Африки, распространенное также в странах Ближнего Востока, в частности в Израиле. По сути это яйца, приготовленные в густом соусе из томатов, перца, лука и специй. Блюдо подают в той же сковороде, в которой оно готовилось, — просто ставят на середину стола и едят с хлебом, вымакивая его в соус. Этот рецепт шакшуки интересен тем, что соус строится постепенно, слоями: сначала овощи, потом свежие помидоры с чесноком и перцем чили, и только в конце — консервированные томаты. Благодаря этому вкус получается глубже, чем когда все ингредиенты тушат одновременно.

Ингредиенты для шакшуки

оливковое масло — 5 столовых ложек (около 75 мл)

молотого кориандра — 2 чайные ложки

молотого кумина (зиры) — 2 чайные ложки

копченая паприка — 2 чайные ложки

семена тмина (caraway) — 1/2 чайной ложки

болгарский перец — 1 крупная штука, без семян, нарезанный

желтый лук — 1 стакан мелко нарезанного (около 150 г)

соль — по вкусу

помидоры рома — 2 штуки, мелко нарезанные

чеснок — 5 зубчиков, грубо нарезанных

перец халапеньо — 1 столовая ложка мелко нарезанного

измельченные консервированные томаты — 2 стакана (около 480 мл, банка 450 г)

яйца крупные — 6 штук

свежая кинза — 2 столовые ложки нарезанной

фета — 2 столовые ложки, крошеной

подсушенный хлеб крупного помола — для подачи (по желанию)

Как приготовить шакшуку: пошагово

В сковороде диаметром около 25 см разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте кориандр, кумин, копченую паприку и семена тмина и готовьте, часто перемешивая, около 30 секунд, пока специи не станут ароматными.

Добавьте болгарский перец и лук, приправьте примерно чайной ложкой соли. Готовьте, время от времени перемешивая (и уменьшая огонь до ниже среднего, если специи слишком темнеют), около 10 минут — до тех пор, пока лук не станет золотистым, а перец мягким.

Добавьте помидоры рома, чеснок и халапеньо, приправьте примерно четвертью чайной ложки соли. Готовьте, помешивая, около 10 минут, пока помидоры не начнут развариваться, а чеснок с перцем не станут ароматными.

Влейте измельченные консервированные томаты, при необходимости добавьте еще соли. Готовьте, периодически перемешивая, чтобы соус не подгорал, около 8 минут — до тех пор, пока масса не загустеет.

Уменьшите огонь до ниже среднего. Кончиком деревянной ложки сделайте в соусе 6 углублений и разбейте в каждое по яйцу. Накройте сковороду крышкой и готовьте 8-10 минут, пока белки не станут полностью белыми и плотными, а желтки останутся жидкими.

Украсьте шакшуку кинзой и фетой. Подавайте сразу, с хлебом для погружения в соус (по желанию).

Шакшуку лучше есть сразу, пока яйца не перегреваются. Если остатки пришлось хранить в холодильнике в закрытом контейнере, желтки немного подсохнут или затвердеют, иногда приобретая приятную тянущуюся консистенцию. Перед подачей достаньте яйца, сначала разогрейте соус, а затем верните яйца назад, чтобы они прогрелись.

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