Киевская область получила из госбюджета 598,1 млн грн субвенции на бесплатное школьное питание — это третий показатель среди регионов. С 1 сентября бесплатные горячие обеды предусмотрены для всех учеников 1–11 классов.

Прогноз погоды на неделю в Киевской области уже заставил семьи корректировать планы, а в школах региона тем временем стартует программа бесплатного питания: из госбюджета на это выделили 598,1 млн грн субвенции.

Сколько субвенции получила Киевская область

Самые большие суммы на школьное питание в 2026 году получили Львовская область — 732 млн грн — и город Киев — 713,1 млн грн. Киевская область заняла третье место с показателем 598,1 млн грн. В первой пятерке также Одесская (459,6 млн грн) и Днепропетровская (457,5 млн грн) области. Такие цифры приводит издание «Слово и дело» в инфографике о распределении субвенций регионам.

Кто и когда получит бесплатные обеды

В учебном году 2026/2027 бесплатные горячие обеды предусмотрены для всех учеников 1–11 (12) классов коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате. Раньше питание за счет государства предоставляли только детям в прифронтовых общинах и ученикам 1–4 классов. С 1 сентября программу расширили на всю страну.

Как рассчитывают субвенцию

Объем помощи для каждой области определяли по количеству учеников, которые учатся очно или смешанно, количеству учебных дней, коэффициенту посещаемости, стоимости горячего питания и модели организации питания в общине. Государство финансирует продукты из расчета 50 грн в день на ученика начальной школы и 60 грн — для учеников базового и профильного среднего образования.

Что изменится для прифронтовых областей

Отдельный механизм действует для прифронтовых областей, которые поддерживает Всемирная продовольственная программа ООН: там питание учеников начальной школы финансируют по схеме 35 грн из госсубвенции и 15 грн за счет ВПП ООН.

На что разрешено тратить субвенцию

По правилам Министерства образования, средства субвенции общины могут направлять только на закупку продуктов питания. Оплата труда поваров, коммунальные услуги столовой или доставка готовой еды (кейтеринг) субвенцией не покрываются.

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