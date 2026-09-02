Київська область отримала з держбюджету 598,1 млн грн субвенції на безкоштовне шкільне харчування — це третій показник серед регіонів. З 1 вересня безплатні гарячі обіди передбачені для всіх учнів 1–11 класів.

Прогноз погоди на тиждень у Київській області уже змусив родини коригувати плани, а в школах регіону водночас стартує програма безкоштовного харчування: з держбюджету на це виділили 598,1 млн грн субвенції.

Скільки субвенції отримала Київська область

Найбільші суми на шкільне харчування у 2026 році отримали Львівська область — 732 млн грн — та місто Київ — 713,1 млн грн. Київська область посіла третє місце з показником 598,1 млн грн. У першій п'ятірці також Одеська (459,6 млн грн) і Дніпропетровська (457,5 млн грн) області. Такі цифри наводить видання «Слово і діло» в інфографіці про розподіл субвенцій регіонам.

Хто і коли отримає безкоштовні обіди

У навчальному році 2026/2027 безплатні гарячі обіди передбачені для всіх учнів 1–11 (12) класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. Раніше харчування коштом держави надавали лише дітям у прифронтових громадах та учням 1–4 класів. З 1 вересня програму розширили на всю країну.

Як розраховують субвенцію

Обсяг допомоги для кожної області визначали за кількістю учнів, які навчаються очно або змішано, кількістю навчальних днів, коефіцієнтом відвідуваності, вартістю гарячого харчування та моделлю організації харчування у громаді. Держава фінансує продукти з розрахунку 50 грн на день на учня початкової школи та 60 грн — для учнів базової і профільної середньої освіти.

Що зміниться для прифронтових областей

Окремий механізм діє для прифронтових областей, які підтримує Всесвітня продовольча програма ООН: там харчування учнів початкової школи фінансують за схемою 35 грн з держсубвенції та 15 грн коштом ВПП ООН.

На що дозволено витрачати субвенцію

За правилами Міністерства освіти, кошти субвенції громади можуть спрямовувати лише на закупівлю харчових продуктів. Оплата праці кухарів, комунальні послуги їдальні чи доставка готової їжі (кейтеринг) субвенцією не покриваються.

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