У частині супермаркетів Чернівців тимчасово поменшало цукру та борошна. Причина — не брак продуктів, а перебої з логістикою після російських ударів по складах торгових мереж.

Дефіцит продуктів у Чернівецькій області знову в центрі уваги: останніми днями в кількох супермаркетах Чернівців поменшало цукру та борошна. Як повідомляє BUK media, ідеться не про брак самих товарів, а про тимчасові перебої з доставкою.

Що помітили покупці

Чернівчани звернули увагу, що в деяких великих магазинах міста порожніють полиці — передусім там, де зазвичай лежать цукор, борошно та інші базові продукти. Подібну картину нині спостерігають і в інших регіонах України, тож у людей закономірно виникає питання: чи не насувається дефіцит.

У чому причина

Фахівці пояснюють: панікувати не варто. Останніми тижнями росія цілеспрямовано б'є по логістичній інфраструктурі українського бізнесу — розподільчих центрах і складах торгових мереж. Унаслідок обстрілів постраждали центри кількох великих компаній, що й вплинуло на постачання.

Працівники супермаркетів пояснюють нестачу просто: підвіз із розподільчих складів затримується через війну. Щойно доставка налагодиться, полиці знову наповняться, запевняють у магазинах.

Логістичний, а не продовольчий дефіцит

Ключове, на чому наголошують експерти: самих продуктів у країні достатньо, проблема лише в їхній доставці. Через пошкоджені склади мережам доводиться змінювати маршрути постачання й відновлювати роботу логістики, а на це потрібен час.

Певну роль відіграє й ажіотаж. Побачивши напівпорожні прилавки або тривожні дописи в соцмережах, частина покупців починає скуповувати цукор, борошно та крупи про запас — а це лише посилює тимчасову нестачу. Тож фахівці закликають не створювати штучного дефіциту власними руками, адже саме на роздмухування таких настроїв розраховує ворог.

Чи варто купувати продукти про запас

Підстав для тривоги немає: Україна повністю забезпечує себе основними продуктами, зокрема цукром і борошном, які виробляють усередині країни. Тимчасова відсутність окремих позицій у деяких магазинах — наслідок перебоїв із доставкою, а не браку продовольства. Тож скуповувати товари «про запас» немає потреби — розважливість зараз важливіша за поспіх.