В части супермаркетов Черновцов временно стало меньше сахара и муки. Причина — не нехватка продуктов, а перебои с логистикой после российских ударов по складам торговых сетей.

Дефицит продуктов в Черновицкой области снова в центре внимания: в последние дни в нескольких супермаркетах Черновцов стало меньше сахара и муки. Как сообщает BUK media, речь идет не о нехватке самих товаров, а о временных перебоях с доставкой.

Что заметили покупатели

Черновчане обратили внимание, что в некоторых крупных магазинах города пустеют полки — прежде всего там, где обычно лежат сахар, мука и другие базовые продукты. Подобную картину сейчас наблюдают и в других регионах Украины, поэтому у людей закономерно возникает вопрос: не надвигается ли дефицит.

В чем причина

Специалисты объясняют: паниковать не стоит. В последние недели россия целенаправленно бьет по логистической инфраструктуре украинского бизнеса — распределительным центрам и складам торговых сетей. В результате обстрелов пострадали центры нескольких крупных компаний, что и повлияло на поставки.

Работники супермаркетов объясняют нехватку просто: подвоз с распределительных складов задерживается из-за войны. Как только доставка наладится, полки снова наполнятся, уверяют в магазинах.

Логистический, а не продовольственный дефицит

Главное, на чем настаивают эксперты: самих продуктов в стране достаточно, проблема только в их доставке. Из-за поврежденных складов сетям приходится менять маршруты поставок и восстанавливать работу логистики, а на это нужно время.

Определенную роль играет и ажиотаж. Увидев полупустые прилавки или тревожные сообщения в соцсетях, часть покупателей начинает скупать сахар, муку и крупы про запас — а это лишь усиливает временную нехватку. Поэтому специалисты призывают не создавать искусственный дефицит собственными руками, ведь именно на раздувание таких настроений и рассчитывает враг.

Стоит ли покупать продукты про запас

Оснований для тревоги нет: Украина полностью обеспечивает себя основными продуктами, в частности сахаром и мукой, которые производят внутри страны. Временное отсутствие отдельных позиций в некоторых магазинах — следствие перебоев с доставкой, а не нехватки продовольствия. Поэтому скупать товары «про запас» нет необходимости — рассудительность сейчас важнее спешки.